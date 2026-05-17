Ένας επίμονος πονόλαιμος «μαρτύρησε» καρκίνο που σχετίζεται με το σεξ – Η περίπτωση του 62χρονου

Όπως αναφέρεται στη DailyMail, ο ίδιος θυμάται ότι όλα ξεκίνησαν το 2016, όταν εργαζόταν σε μία ανακαίνιση και αισθάνθηκε έντονο ερεθισμό στον λαιμό. Θεώρησε ότι αποτελούσε απλή αντίδραση στη σκόνη. Όμως, τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν.

Από τον «απλό πονόλαιμο» στη διάγνωση

Αρχικά, οι γιατροί απέδωσαν την ενόχληση σε αμυγδαλίτιδα και του χορήγησαν αντιβιοτικά. Όταν ούτε αυτά βοήθησαν, ακολούθησε νέα αξιολόγηση, λήψη δείγματος από τον λαιμό και περαιτέρω εξετάσεις. Ο 62χρονος περιγράφει ότι δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό πως μπορεί να επρόκειτο για καρκίνο.

Η διάγνωση ήρθε γρήγορα. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο όγκος είχε ήδη μεγαλώσει σημαντικά, φτάνοντας περίπου στο μέγεθος ενός αντίχειρα. Αφαιρέθηκε ύστερα από πολύωρο χειρουργείο και, αργότερα, ο ασθενής ενημερώθηκε ότι αντιμετώπιζε καρκίνο του στοματοφάρυγγα σταδίου 3.

Η σύνδεση με τον ιό HPV

Οι γιατροί τού εξήγησαν ότι ο καρκίνος του συνδεόταν με τον ιό HPV16, ένα από τα στελέχη του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων. Ο ιός HPV είναι εξαιρετικά συχνός και μεταδίδεται μέσω της στενής επαφής δέρματος με δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο οργανισμός τον εξουδετερώνει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ωστόσο, σε ορισμένους ανθρώπους ο ιός μπορεί να παραμείνει αδρανής για χρόνια ή και δεκαετίες και, μεταγενέστερα, να συνδεθεί με την εμφάνιση καρκίνου.

Ο Μπράντφορντ αναφέρει ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε πως η νόσος του συνδεόταν με τον ιό HPV και θα μπορούσε να σχετίζεται με τον στοματικό έρωτα. Όπως του εξήγησαν, πιθανώς να υπήρχε στον οργανισμό του για δεκαετίες χωρίς να το γνωρίζει.

Οι καρκίνοι που συνδέονται με τον ιό HPV

Ο ιός HPV είναι ήδη γνωστό ότι σχετίζεται με μια σειρά καρκίνων, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, αλλά και ορισμένοι καρκίνοι του κεφαλιού και του τραχήλου, του πρωκτού και του πέους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καρκίνοι του στοματοφάρυγγα, δηλαδή εκείνοι που προσβάλλουν το πίσω μέρος του λαιμού, τις αμυγδαλές και τη βάση της γλώσσας. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των περιστατικών έχει συνδεθεί με λοίμωξη από τον ιό HPV.

Σύμφωνα με ειδικούς, στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται ο επίμονος πονόλαιμος, τα στοματικά έλκη που δεν επουλώνονται, η βραχνάδα ή τα ανεξήγητα ογκίδια στον λαιμό.

Η δύσκολη θεραπεία και η ανάρρωση

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο 62χρονος υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και σε 35 συνεδρίες ακτινοθεραπείας. Η θεραπεία ήταν εξαντλητική και του προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στον λαιμό, αφήνοντάς τον για μήνες κλινήρη κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Παρά τις δυσκολίες, τελικά ολοκλήρωσε τη θεραπεία και αργότερα κρίθηκε ελεύθερος νόσου.

Σήμερα, περίπου δέκα χρόνια μετά, δηλώνει πως το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει είναι να μην αγνοούνται τα επίμονα συμπτώματα. Όπως λέει, αν κάτι δεν υποχωρεί μέσα σε δύο εβδομάδες, πρέπει να γίνεται ιατρικός έλεγχος και να υπάρχει επιμονή, όταν η εικόνα δεν βελτιώνεται.

Νέα δεδομένα για το εμβόλιο στα αγόρια

Η προσωπική ιστορία του έρχεται την ώρα που επιστημονικές μελέτες επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σημασία του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV – και στα αγόρια.

Συγκεκριμένα, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Oncology, ανέλυσε τα ιατρικά αρχεία περίπου τριών εκατομμυρίων νεαρών ανδρών και έδειξε ότι όσοι είχαν λάβει τη νεότερη εκδοχή του εμβολίου, η οποία καλύπτει εννέα στελέχη του ιού, εμφάνιζαν συνολικά 46% χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνους που σχετίζονται με τον ιό HPV. Η προστατευτική δράση καταγράφηκε τόσο στους εφήβους (9-14 ετών) όσο και στους νεαρούς ενήλικες (15-26 ετών).

Συμπέρασμα

Η ιστορία του 62χρονου δείχνει ότι ένα «αθώο» σύμπτωμα, όπως ο πονόλαιμος, δεν πρέπει να υποτιμάται, ιδιαίτερα όταν δεν υποχωρεί. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ο ιός HPV δεν συνδέεται μόνο με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αλλά και με καρκίνους κεφαλής και τραχήλου στους άνδρες, ενισχύοντας τη σημασία της έγκαιρης διερεύνησης των ενδείξεων αλλά και του εμβολιασμού ως «όπλο» πρόληψης.

Προειδοποιητικά σημάδια καρκίνου στοματοφάρυγγα:

Άφθες ή έλκη στο στόμα που δεν επουλώνονται

Κόκκινες ή λευκές πλάκες στη στοματική κοιλότητα

Βραχνάδα ή δυσκολία στην ομιλία

Δόντια που αρχίζουν να «χαλαρώνουν»

Οίδημα ή εξογκώματα στο στόμα ή γύρω από τη γνάθο

Δυσκολία στην κατάποση.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr