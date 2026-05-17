Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

 17.05.2026 - 14:28
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

"Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν, τραυματίστηκαν και με τις οικογένειές τους", έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι λόγω του σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό πεζών στη Modena

Απευθυνόμενος στην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε προγραμματίσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο για την Κυριακή, και η οποία αναβλήθηκε, μετά που αυτοκίνητο έπεσε το Σάββατο σε πλήθος στην ιταλική πόλη Μόντενα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έγραψε: "Αγαπητή Τζόρτζια Μελόνι, προσβλέπω να σε καλωσορίσω στην Κύπρο σύντομα, καθώς εργαζόμαστε από κοινού για ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας, και για μια πιο ισχυρή Ευρώπη".

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στον αυτοκινητόδρομο και κατέληξε σε χαντάκι - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο
Τι googlαρουν οι Κύπριοι πριν από τις εκλογές — Οι αναζητήσεις που δείχνουν τι πραγματικά τους απασχολεί
Ποιες χώρες έδωσαν βαθμούς στην Κύπρο .... και που η Κύπρος - Πόσους συνολικά βαθμούς συγκέντρωσε!
Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της - Τι σημαίνει «Bangaranga»
Εορτολόγιο: Τα επτά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σπίτι με κάτω από 8 χιλιάδες ευρώ που έχει έως έξι υπνοδωμάτια - Αυτή είναι η νέα λύση στέγασης

 17.05.2026 - 14:16
Επόμενο άρθρο

Το νέο επιχειρηματικό βήμα Χάρι και Μέγκαν: Τι ετοιμάζει το ζευγάρι με το Netflix

 17.05.2026 - 14:34

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

  •  17.05.2026 - 14:28
Η αποχή που αλλάζει τον πολιτικό χάρτη-Η απομάκρυνση των πολιτών από τις κάλπες και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

Η αποχή που αλλάζει τον πολιτικό χάρτη-Η απομάκρυνση των πολιτών από τις κάλπες και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

  •  17.05.2026 - 07:18
Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

  •  17.05.2026 - 12:57
Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

  •  17.05.2026 - 12:22
Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

  •  17.05.2026 - 12:11
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

  •  17.05.2026 - 11:07
Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

  •  17.05.2026 - 12:40
Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

  •  17.05.2026 - 11:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα