ΥΓΕΙΑ

Ένας γιατρός δίνει 5 απλές συμβουλές που χαρίζουν υγεία μετά τα 50

 17.05.2026 - 14:43
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Age UK, σχεδόν οι μισοί Βρετανοί ηλικίας 50 έως 65 ετών (47%) δηλώνουν πως δεν ασκούνται αρκετά, παρά την ανησυχία τους για την μελλοντική τους υγεία. Επιπλέον, το 22% ανέφερε πως η κακή υγεία τους εμποδίζει να ασκηθούν, ενώ το 19% δήλωσε ότι νιώθουν πολύ αγύμναστοι για να ξεκινήσουν. Αν και τα δεδομένα προέρχονται από τη Βρετανία, η πραγματικότητα δεν διαφέρει πολύ και στην Ελλάδα: η πίεση της καθημερινότητας, η καθιστική ζωή, η έλλειψη χρόνου ή διάθεσης κρατούν αρκετούς ανθρώπους στάσιμους -κυριολεκτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Age UK ξεκίνησε την καμπάνια «Act Now, Age Better», ενθαρρύνοντας μικρές καθημερινές αλλαγές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγεία μας. Ο Δρ. Hussain Al-Zubaidi, γενικός ιατρός, δίνει στην Ιndependent χρήσιμες συμβουλές για όσους βρίσκονται στα 50 και θέλουν να κάνουν restart.

Κάντε την κίνηση μέρος της ζωής σας

Η σύγχρονη ζωή έχει εκτοπίσει την κίνηση από τις βασικές μας δραστηριότητες. Από το πλύσιμο των ρούχων μέχρι τη μετακίνηση, σχεδόν τα πάντα έχουν αυτοματοποιηθεί. Γι’ αυτό, όπως προτείνει ο Δρ Al-Zubaidi, το πρώτο βήμα είναι να επανεντάξετε την κίνηση στην καθημερινότητά σας.

Ένα πράγμα που κάνει ο ίδιος είναι να βάζει έξτρα βάρος στο σακίδιό του για να κάνει την καθημερινή του μετακίνηση πιο απαιτητική. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς με μικρές αλλαγές: παρκάρετε πιο μακριά, ανεβείτε σκάλες αντί για το ασανσέρ ή σηκωθείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο περπατώντας.

Συνδέστε την γυμναστική με υπάρχουσες συνήθειες

Ακόμα κι αν δεν έχετε πολύ χρόνο για άσκηση, μπορείτε να «δημιουργήσετε» χρόνο. Ακολουθώντας την ίδια λογική, κάθε φορά που κάνετε κάτι, μπορείτε να προσθέσετε και μία κίνηση. Για παράδειγμα, πριν απαντήσετε σε email, κάντε 3 καθίσματα (squats). Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξηγεί ο γιατρός, γυμνάζεστε χωρίς να το καταλάβετε και χωρίς να θυσιάσετε λεπτό από τη ρουτίνα σας.

Περπατήστε έξω – ιδανικά στο πράσινο

Μια παλιότερη μελέτη δείχνει πως μόλις 500 επιπλέον βήματα την ημέρα μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 7%. Ακόμη και λίγα λεπτά περπάτημα στη φύση βοηθούν, καθώς βελτιώνεται η μνήμη, η διάθεση και μειώνεται η ένταση, ενώ το μυαλό ηρεμεί και επαναπροσανατολίζεται. Η κίνηση δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνετε στο γυμναστήριο, ένα μικρό διάλειμμα στο πάρκο ή μια βόλτα στη γειτονιά αρκούν, σύμφωνα με τον ειδικό.

Γυμναστείτε μαζί με άλλους

Η τέλεια «συνταγή», σύμφωνα με τον Δρα Zubaidi, είναι η εξής: άσκηση, έξω, με παρέα. Όταν συνδυάζετε τη φύση, τη σωματική δραστηριότητα και την κοινωνική επαφή, ενισχύετε τη σωματική και ψυχική σας υγεία από πολλές πλευρές ταυτόχρονα, εξηγεί.

Προετοιμάστε το σώμα σας πριν ξεκινήσετε μια νέα δραστηριότητα

Αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο είδος άσκησης μετά τα 40, κάντε το σωστά. Μην βιαστείτε, αλλά ξεκινήστε πρώτα με ενδυνάμωση και ευλυγισία, και προχωρήστε σταδιακά, ακούγοντας το σώμα σας. Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε άλλους ή να πιεστείτε σε έτοιμα προγράμματα που ίσως δεν σας ταιριάζουν, σημειώνει ο Δρ. Zubaidi .

Ο στόχος δεν είναι η τελειότητα, αλλά η συνέπεια σε μικρά βήματα. Αν αρχίσετε να βλέπετε την άσκηση ως κάτι ενσωματωμένο στην καθημερινότητά σας και όχι ως κάτι ξένο, θα είναι πιο εύκολο να τη διατηρήσετε και να επωφεληθείτε από αυτή σε βάθος χρόνου. Όπως καταλήγει χαρακτηριστικά ο γιατρός: «Αν δεν φροντίσουμε την υγεία και τον χρόνο μας σε αυτή τη φάση της ζωής, θα φτάσουμε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

