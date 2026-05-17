ΔΙΕΘΝΗ

Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

 17.05.2026 - 12:11
Μυστήριο καλύπτει τον ξαφνικό θάνατο μιας 34χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε μετακομίσει στο Ντουμπάι για μία νέα ζωή.

Η Ντεζιρέ Γκόλινγκ, με καταγωγή από το Μέρσεϊσαϊντ, πιστεύεται ότι ζούσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν στον τομέα των ακινήτων και του μάρκετινγκ. Η πιο πρόσφατη δουλειά της, σύμφωνα με το LinkedIn, ήταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων στο Property Finder στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η αιτία θανάτου της 34χρονης παραμένει ασαφής, ωστόσο συγγενείς και φίλοι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής, χωρίς αναφορές στα αίτια του απροσδόκητου θανάτου της.

Η συντετριμμένη μητέρα της, Paula, η οποία μεταβαίνει στο Ντουμπάι, σε δήλωσή της, ανέφερε πως η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια και ευχαρίστησε όλους όσοι της συμπαραστάθηκαν στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Μεταξύ αυτών που απέτισαν φόρο τιμής ήταν η ξαδέρφη της Amber Harrison, πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς του ITV G'Wed, η οποία έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram: «Η όμορφη μεγάλη μας ξαδέρφη Ντεζιρέ. Αγαπημένη από τόσους πολλούς, θα σας λείψει.

Η οικογένειά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς εσένα. Η βασίλισσα του Ντουμπάι. Ελπίζω να είσαι σε πολύ καλύτερο μέρος, όμορφη ψυχή».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι λόγω του σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό πεζών στη Modena

Αναβάλλεται η επίσκεψη Μελόνι λόγω του σοβαρού περιστατικού με τραυματισμό πεζών στη Modena

Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιταλίας κας Giorgia Meloni, στην Κύπρο αναβάλλεται, λόγω της ανάγκης άμεσης επιστροφής της στην Ιταλία. μετά το σοβαρότατο περιστατικό που σημειώθηκε στη Modena, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. 

