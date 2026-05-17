Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

«Η Νέα Δημοκρατία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός γεννήθηκαν σε εποχές πληγών, δοκιμασίας, ανασφάλειας. Η Νέα Δημοκρατία, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά την τραγωδία του πραξικοπήματος, της εισβολής και της κατοχής στην Κύπρο», ανέφερε.

Και οι δύο παρατάξεις, σημείωσε η κ. Δημητρίου, «κλήθηκαν από την Ιστορία να κάνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσουν την εξουσία. Να επουλώσουν πληγές. Να ενώσουν την κοινωνία. Να ενισχύσουν τη δημοκρατία. Να δημιουργήσουν προοπτική θέτοντας τις χώρες στον δρόμο της Ευρώπης, της Δύσης, της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής συνοχής». «Η κοινή μας αποστολή ήταν πάντοτε να ανοίγουμε δρόμους. Να σπρώχνουμε τις χώρες μας μπροστά. Να πρωταγωνιστούμε, όχι να ακολουθούμε», τόνισε.

Ειδική αναφορά έκανε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ στην ενδυνάμωση του λαϊκισμού και της τοξικότητας «που δεν απευθύνεται στη λογική, αλλά στο θυμικό. Δεν θέλει να λύσει προβλήματα, θέλει να κερδίσει εντυπώσεις. Δεν χτίζει, γκρεμίζει. Δεν προτείνει, καταγγέλλει. Δεν ενώνει, διχάζει». Για εμάς, σημείωσε, «δύναμη είναι η αλήθεια. Δύναμη είναι η ψυχραιμία. Δύναμη είναι η σύνεση. Δύναμη είναι να κρατάς τη χώρα σου όρθια όταν οι άλλοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση». Γι’ αυτό, είπε, «και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αξία της υπευθυνότητας πρέπει να ξαναγίνει κεντρική αξία της πολιτικής ζωής».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι την ώρα που υποχωρεί η ισχύς των κανόνων και βλέπουμε αναθεωρητικές δυνάμεις να αμφισβητούν σύνορα, κυριαρχικά δικαιώματα και διεθνείς συνθήκες, στην Κύπρο αυτό δεν αποτελεί μια θεωρητική συζήτηση. «Είναι η ίδια μας η πραγματικότητα. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που εξακολουθεί να ζει με κατοχικά στρατεύματα στο έδαφός της. Γνωρίζουμε τι σημαίνει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γνωρίζουμε τι σημαίνει τετελεσμένα», είπε, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε ποτέ η διεθνής κοινότητα να κανονικοποιήσει την κατοχή και την παρανομία στην Κύπρο, την επιθετικότητα και την αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο στην Ελλάδα».

Σήμερα, σημείωσε, «η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά τη στρατηγική της αξία. Στην άμυνα. Στην οικονομία. Στις υποδομές. Στην ενέργεια. Στις διεθνείς συμμαχίες». «Η Αλεξανδρούπολη, η Ρεβυθούσα, οι ενεργειακές διαδρομές προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη δείχνουν κάτι πολύ σημαντικό: ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε βασική πύλη εισόδου φυσικού αερίου και ενέργειας για την Ευρώπη. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύτιμο εθνικό κεκτημένο. Έτσι, η φωνή του Ελληνισμού γίνεται ισχυρότερη», ανέφερε.

Η Πρόεδρος ΔΗΣΥ σημείωσε παράλληλα ότι «δεν μπορούμε να μην υπερτονίσουμε τη σημασία τέτοιων μεγάλων στρατηγικών έργων για την ασφάλεια των χωρών μας και της ευρύτερης περιοχής μας». Όπως, είπε, «ο Great Sea Interconnector, η σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα, της Κύπρου με την Ευρώπη, της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα ή ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Καθώς η δική μας γειτονιά είναι η πύλη της Ευρώπης, ο χώρος όπου συναντώνται εμπορικές διαδρομές, ενέργεια, ψηφιακές υποδομές, γεωπολιτικές ισορροπίες».

«Η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν να βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της νέας αρχιτεκτονικής και να μην αφήσουμε καμία στρατηγική επιλογή που αφορά το μέλλον μας να χαθεί», επισήμανε.

Η κ. Δημητρίου τόνισε, επίσης, ότι σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχει μια κοινή πρόκληση, η επικράτηση της φθηνής εντύπωσης, της τοξικότητας και του λαϊκισμού ως κυρίαρχων στοιχείων του δημόσιου βίου. ΔΗΣΥ και Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε, «πολιτεύονται με ψυχραιμία, νηφαλιότητα, σύνεση και λογική. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη ή ότι δεν έχουμε αδυναμίες. Σημαίνει όμως ότι δεν παίζουμε με τους θεσμούς. Δεν θεωρούμε την αστάθεια ευκαιρία. Σημαίνει ότι δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας».

Παράλληλα, τόνισε ότι Ελλάδα δυνατή σημαίνει Κύπρος πιο ασφαλής και Κύπρος ασφαλής σημαίνει Ελληνισμός πιο ισχυρός. «Ελλάδα και Κύπρος μαζί σημαίνουν περισσότερη, ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ