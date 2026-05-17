Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΝέο διαδικτυακό εργαλείο σας επιτρέπει να δείτε πού βρισκόταν το σπίτι σας στη Γη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια
LIKE ONLINE

Νέο διαδικτυακό εργαλείο σας επιτρέπει να δείτε πού βρισκόταν το σπίτι σας στη Γη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

 17.05.2026 - 15:32
Νέο διαδικτυακό εργαλείο σας επιτρέπει να δείτε πού βρισκόταν το σπίτι σας στη Γη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

Θέλεις να μάθεις που βρισκόταν το σπίτι σου πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια; Το νέο online εργαλείο Paleoatitude, εμπλουτισμένο με νέα δεδομένα, μπορεί να σε βοηθήσει.

Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς οι ήπειροι της Γης μετατοπίστηκαν μέσα στους αιώνες ή πού ακριβώς βρισκόταν η γενέτειρά σας πριν από εκατομμύρια χρόνια, το διαδικτυακό εργαλείο Paleolatitude δίνει την απάντηση.

Το μοντέλο, που δημιουργήθηκε αρχικά πριν από μια δεκαετία από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, έλαβε μια σημαντική αναβάθμιση, επιτρέποντας στους χρήστες να ιχνηλατήσουν την ιστορία οποιουδήποτε σημείου στον πλανήτη τα τελευταία 320 εκατομμύρια χρόνια.

Πώς βρίσκει την τοποθεσία η εφαρμογή;

Η λειτουργία του εργαλείου βασίζεται στα μαγνητικά σήματα που υπάρχουν στα πετρώματα. Καθώς η γωνία του μαγνητικού πεδίου της Γης αλλάζει σταδιακά από τους πόλους προς τον ισημερινό, τα μαγνητικά ορυκτά μέσα στα βράχια «καταγράφουν» το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο σχηματίστηκαν.

Στη νέα έκδοση, οι επιστήμονες ενσωμάτωσαν δεδομένα για μεγάλες τεκτονικές πλάκες, οι οποίες με τις κινήσεις τους διαμόρφωσαν τους σύγχρονους ωκεανούς και χαμένες ηπείρους, όπως η Argoland, που αποκολλήθηκε από τη Δυτική Αυστραλία πριν από 155 εκατομμύρια χρόνια και τώρα είναι «θαμμένη» κάτω από την Ινδονησία, ή η Greater Adria, που αποχωρίστηκε από τη Βόρεια Αφρική πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια και πλέον αποτελεί μέρος των οροσειρών της Μεσογείου.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε τοποθεσία και να δουν πώς μετατοπίστηκε από την εποχή της υπερηπείρου Παγγαίας. Πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια, η Παγγαία περιλάμβανε όλες τις μεγάλες μάζες ξηράς (εκτός από τη Σιβηρία και τμήματα της Κίνας) και περιβαλλόταν από έναν ενιαίο ωκεανό, την Πανθάλασσα. Περίπου πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, οι ήπειροι άρχισαν να απομακρύνονται, οδηγώντας στη σημερινή παγκόσμια γεωγραφία.

«Για πρώτη φορά, είναι διαθέσιμο ένα πραγματικά παγκόσμιο μοντέλο που επιτρέπει τη σύνδεση των πετρωμάτων με τις αρχικές τους πλάκες, οι οποίες έχουν έκτοτε εξαφανιστεί στον μανδύα της Γης», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Douwe van Hinsbergen.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο Παναγιώτης Δράκος στη Λεμεσό - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Αυτά είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας- Έρχονται μεγάλες αλλαγές και ευκαιρίες
Σπίτι με κάτω από 8 χιλιάδες ευρώ που έχει έως έξι υπνοδωμάτια - Αυτή είναι η νέα λύση στέγασης
Αυτές είναι οι έξι ταβέρνες της Λεμεσού για αξέχαστες βραδιές κάτω από τα αστέρια
Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο
Σταύρος Φλώρος: «Σπάει» τη σιωπή του για πρώτη φορά – Η πρώτη του ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός μέχρι που σταματάει να είναι

 17.05.2026 - 15:16
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

  •  17.05.2026 - 14:28
Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

  •  17.05.2026 - 12:57
Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

  •  17.05.2026 - 12:22
Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

  •  17.05.2026 - 15:05
Ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός μέχρι που σταματάει να είναι

Ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός μέχρι που σταματάει να είναι

  •  17.05.2026 - 15:16
Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

  •  17.05.2026 - 12:11
Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

  •  17.05.2026 - 12:40
Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

  •  17.05.2026 - 11:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα