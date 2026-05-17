Την «τσάκωσαν» φορτωμένη με παράνομα καπνικά στο οδόφραγμα: Απασχόλησε δεκάδες φορές τις Αρχές - Δείτε φωτογραφία

Εντοπισμός και κατάσχεση αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων στην τσάντα και στο σώμα πεζής στο σημείο διέλευσης Οδού Λήδρας.

Στις 17/05/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Οδού Λήδρας, προχώρησαν σε έλεγχο γυναίκας με Ρουμανική υπηκοότητα, η οποία απασχόλησε δεκάδες φορές το Τμήμα με υποθέσεις καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές.

Κατά τον έλεγχο που έγινε, τόσο στη προσωπική της τσάντα, όσο και από τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε και πάλι καπνικά προϊόντα, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και Τουρκική γλώσσα, ένδειξη ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 2 κιλών και 750 γραμμαρίων.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην αφαίρεση και κατάσχεση της πιο πάνω ποσότητας καθώς και στην κατάσχεση του οχήματος.

Η εμπλεκόμενη συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων που αφορούν στα καπνικά προϊόντα με την καταβολή ποσού €1,270 ευρώ.