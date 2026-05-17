Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

 17.05.2026 - 15:05
Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

Υπό την προστασία του «κράτους» βρίσκεται το ανήλικο αγόρι το οποίο απήγαγε την περασμένη εβδομάδα από τη Λεμεσό ο τουρκικής καταγωγής πατέρας του, σύμφωνα με τον «υπουργό» εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, Ογουζχάν Χασίπογλου. 

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Χασίπογλου αναφέρει ότι το «υπουργείο» του παρακολουθεί στενά και με υπευθυνότητα τη διαδικασία σχετικά με τον ανήλικο.

Πρόσθεσε ότι, κατόπιν αξιολογήσεων από ειδικούς του «τμήματος» κοινωνικών υπηρεσιών και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, έγιναν άμεσα τα απαραίτητα βήματα και ο ανήλικος τέθηκε υπό προστασία βάσει «διατάγματος δικαστηρίου».

Ο κ. Χασίπογλου σημείωσε ότι το παιδί βρίσκεται πλέον υπό την προστασία του «κράτους», προσθέτοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικοί του έλεγχοι και πως η διαδικασία για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής του ευημερίας διεξάγεται με προσοχή από ομάδες ειδικών.

Κατέληξε λέγοντας ότι η ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών αποτελεί μέγιστη ευθύνη και πως το «υπουργείο» θα συνεχίσει τις προσπάθειές του ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο Παναγιώτης Δράκος στη Λεμεσό - Η επιθυμία της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Αυτά είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας- Έρχονται μεγάλες αλλαγές και ευκαιρίες
Σπίτι με κάτω από 8 χιλιάδες ευρώ που έχει έως έξι υπνοδωμάτια - Αυτή είναι η νέα λύση στέγασης
Αυτές είναι οι έξι ταβέρνες της Λεμεσού για αξέχαστες βραδιές κάτω από τα αστέρια
Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο
Σταύρος Φλώρος: «Σπάει» τη σιωπή του για πρώτη φορά – Η πρώτη του ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένας γιατρός δίνει 5 απλές συμβουλές που χαρίζουν υγεία μετά τα 50

 17.05.2026 - 14:43
Επόμενο άρθρο

Άνδρας κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο - Τον αφόπλισαν αστυνομικοί

 17.05.2026 - 15:16
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

  •  17.05.2026 - 14:28
Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

  •  17.05.2026 - 12:57
Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

  •  17.05.2026 - 12:22
Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

  •  17.05.2026 - 15:05
Ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός μέχρι που σταματάει να είναι

Ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός μέχρι που σταματάει να είναι

  •  17.05.2026 - 15:16
Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

  •  17.05.2026 - 12:11
Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

  •  17.05.2026 - 12:40
Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

  •  17.05.2026 - 11:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα