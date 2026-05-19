Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Στόχος το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Στόχος το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου

 19.05.2026 - 10:19
ΠτΔ: Στόχος το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου

Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη και παραγωγή του κυπριακού φυσικού αερίου, καθώς και θέματα που άπτονται της εσωτερικής διακυβέρνησης, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σήμερα θα πάρουμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας μας.

Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011 και 15 χρόνια μετά, σήμερα παίρνουμε, θεωρώ, την πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο πλέον της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος ΄Κρόνος’, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Πρόκειται για τη σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας.

Ο στόχος είναι το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Σήμερα εγκρίνουμε όλες τις σχετικές συμφωνίες.

Όσον αφορά τα ενεργειακά, πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις, σε συνεργασία και με την Εxxon, είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και πολύ σύντομα θα είμαστε σε στάδιο να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα.

Η δεύτερη απόφαση αφορά ένα θέμα εσωτερικής διακυβέρνησης, όλα τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους. Έχω πει πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να το λέω ότι, ο τομέας της Παιδείας και της Υγείας είναι τομείς που επενδύουμε συνεχώς και μπορούμε να το κάνουμε λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής.

Σήμερα ανακοινώνουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά την εναρξη του προγράμματος ‘Πρωινό για Όλους΄, μιας πρωτοβουλίας επένδυσης 1,5 εκατ. ευρώ για τα παιδιά των δημόσιων νηπιαγωγείων.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στα δημόσια νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, καλύπτοντας στην πρώτη αυτή φάση 3.900 παιδιά. Ξεκινά από τον Ιούνιο και στόχος μας να επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες, και σε όλες τις βαθμίδες, ώστε κανένα παιδί να μη μείνει εκτός.

Θέλω να χαιρετίσω ότι η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικούς χορηγούς, ενώ το πρόγραμμα είναι ανοικτό και σε άλλους οργανισμούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν, ώστε να πετύχουμε τον στόχο να γίνει το πρόγραμμα παγκύπριο το συντομότερο δυνατόν.

Η Υπουργός Παιδείας σύντομα θα προχωρήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη, θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Μέσα από αυτή τη σημαντική δράση, την ίδια στιγμή, ενισχύουμε την υγιεινή διατροφή από την προσχολική ηλικία, καλλιεργούμε σωστές συνήθειες από τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών μας και στηρίζουμε έμπρακτα την κυπριακή οικογένεια.

Για αυτά τα δύο θέματα λαμβάνονται σήμερα πολύ σημαντικές αποφάσεις τις οποίες είχαμε υποσχεθεί, ήταν μέσα στις ανακοινώσεις που είχαμε κάνει στον ετήσιο προγραμματισμό για το 2026».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων σε πολυσύχναστη διασταύρωση - Γέμισε συντρίμμια ο δρόμος
Κλείνουν το ένα κατάστημα μετά το άλλο στη Λεμεσό - Κραυγή αγωνίας από επιχειρηματία: «Μας διώχνουν»
«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία
Άγριο έγκλημα: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της - Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Αναστασία Παπαϊωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Γωγώ Μαστροκώστα: Δίνει μάχη για τη ζωή της - Δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Άκυρα και ανυπόστατα» - Η αυστηρή θέση της Εκκλησίας για τους καθαιρεμένους κληρικούς της Αββακούμ

 19.05.2026 - 10:17

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στόχος το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου

ΠτΔ: Στόχος το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου

  •  19.05.2026 - 10:19
«Άσπρος καπνός» για τους κτηνοτρόφους: Έρχονται διατάγματα με χαλαρώσεις και πλήρεις αποζημιώσεις μετά τη μαραθώνια συνάντηση με την Υπουργό

«Άσπρος καπνός» για τους κτηνοτρόφους: Έρχονται διατάγματα με χαλαρώσεις και πλήρεις αποζημιώσεις μετά τη μαραθώνια συνάντηση με την Υπουργό

  •  19.05.2026 - 08:51
Τα διαχρονικά «κάστρα» των κομμάτων-Τα «γαλάζια προπύργια του ΔΗΣΥ, οι απώλειες του ΑΚΕΛ και η πτώση του ΔΗΚΟ

Τα διαχρονικά «κάστρα» των κομμάτων-Τα «γαλάζια προπύργια του ΔΗΣΥ, οι απώλειες του ΑΚΕΛ και η πτώση του ΔΗΚΟ

  •  19.05.2026 - 06:16
«Το ένταλμα σύλληψης εκδίδεται από το δικαστήριο» - Νέα απάντηση Αστυνομίας στις αναφορές Δρουσιώτη

«Το ένταλμα σύλληψης εκδίδεται από το δικαστήριο» - Νέα απάντηση Αστυνομίας στις αναφορές Δρουσιώτη

  •  19.05.2026 - 08:32
«Άκυρα και ανυπόστατα» - Η αυστηρή θέση της Εκκλησίας για τους καθαιρεμένους κληρικούς της Αββακούμ

«Άκυρα και ανυπόστατα» - Η αυστηρή θέση της Εκκλησίας για τους καθαιρεμένους κληρικούς της Αββακούμ

  •  19.05.2026 - 10:17
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσα κοστίζει πραγματικά μια έδρα στις Βουλευτικές – Η απάντηση που σοκάρει

Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσα κοστίζει πραγματικά μια έδρα στις Βουλευτικές – Η απάντηση που σοκάρει

  •  19.05.2026 - 10:07
Κλείνουν το ένα κατάστημα μετά το άλλο στη Λεμεσό - Κραυγή αγωνίας από επιχειρηματία: «Μας διώχνουν»

Κλείνουν το ένα κατάστημα μετά το άλλο στη Λεμεσό - Κραυγή αγωνίας από επιχειρηματία: «Μας διώχνουν»

  •  19.05.2026 - 09:21
«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία

«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία

  •  19.05.2026 - 08:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα