ΠτΔ: Στόχος το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σήμερα θα πάρουμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας μας.

Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011 και 15 χρόνια μετά, σήμερα παίρνουμε, θεωρώ, την πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο πλέον της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος ΄Κρόνος’, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Πρόκειται για τη σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας.

Ο στόχος είναι το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Σήμερα εγκρίνουμε όλες τις σχετικές συμφωνίες.

Όσον αφορά τα ενεργειακά, πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις, σε συνεργασία και με την Εxxon, είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και πολύ σύντομα θα είμαστε σε στάδιο να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα.

Η δεύτερη απόφαση αφορά ένα θέμα εσωτερικής διακυβέρνησης, όλα τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους. Έχω πει πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να το λέω ότι, ο τομέας της Παιδείας και της Υγείας είναι τομείς που επενδύουμε συνεχώς και μπορούμε να το κάνουμε λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής.

Σήμερα ανακοινώνουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά την εναρξη του προγράμματος ‘Πρωινό για Όλους΄, μιας πρωτοβουλίας επένδυσης 1,5 εκατ. ευρώ για τα παιδιά των δημόσιων νηπιαγωγείων.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στα δημόσια νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, καλύπτοντας στην πρώτη αυτή φάση 3.900 παιδιά. Ξεκινά από τον Ιούνιο και στόχος μας να επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες, και σε όλες τις βαθμίδες, ώστε κανένα παιδί να μη μείνει εκτός.

Θέλω να χαιρετίσω ότι η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικούς χορηγούς, ενώ το πρόγραμμα είναι ανοικτό και σε άλλους οργανισμούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν, ώστε να πετύχουμε τον στόχο να γίνει το πρόγραμμα παγκύπριο το συντομότερο δυνατόν.

Η Υπουργός Παιδείας σύντομα θα προχωρήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη, θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Μέσα από αυτή τη σημαντική δράση, την ίδια στιγμή, ενισχύουμε την υγιεινή διατροφή από την προσχολική ηλικία, καλλιεργούμε σωστές συνήθειες από τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών μας και στηρίζουμε έμπρακτα την κυπριακή οικογένεια.

Για αυτά τα δύο θέματα λαμβάνονται σήμερα πολύ σημαντικές αποφάσεις τις οποίες είχαμε υποσχεθεί, ήταν μέσα στις ανακοινώσεις που είχαμε κάνει στον ετήσιο προγραμματισμό για το 2026».