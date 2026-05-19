Μαζική και δυναμική η τελική προεκλογική συγκέντρωση του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους - Δείτε φωτογραφίες

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, κύριος Χρίστος Χρίστου, η ηγεσία του κόμματος, ο Ευρωβουλευτής κύριος Γεάδης Γεάδη, στελέχη του

Κινήματος, καθώς και εκατοντάδες φίλοι και υποστηρικτές, οι οποίοι έστειλαν ισχυρό μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης προς την υποψηφιότητα του Ανδρέα

Παπαχαραλάμπους. Η μαζική παρουσία πολιτών επιβεβαίωσε τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από την υποψηφιότητα του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και

την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ως άνθρωπος με αποδεδειγμένη εμπειρία, διοικητική επάρκεια και ουσιαστικό έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Την εκδήλωση συντόνισε η κόρη του υποψηφίου, Βαλέρια Παπαχαραλάμπους. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβασή της, καθώς μίλησε για τον πατέρα της

όχι μόνο ως πολιτικό, αλλά κυρίως ως πατέρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Για μένα, πάνω απ’ όλα, είναι ένας εξαιρετικός πατέρας. Ο άνθρωπος που μας

μεγάλωσε με αξίες, με αγάπη, που μας έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, εργατικότητα και αγάπη για την οικογένεια και την πατρίδα.»

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, κύριος Χρίστος Χρίστου, υπογράμμισε ότι ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους απέδειξε διαχρονικά πως είναι άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται όταν πρόκειται για τις αρχές και τις αξίες του.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους δεν δίστασε να συγκρουστεί για τα πιστεύω του όταν έπρεπε, ενώ τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να παράξει έργο.

Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, στην ομιλία του, εμφανώς συγκινημένος, ανέφερε πως η επιλογή του χώρου μπροστά στον Πενταδάκτυλο δεν έγινε τυχαία. Όπως είπε «Γιατί πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο Πενταδάκτυλος μάς περιμένει σιωπηλά.» Στέλνοντας μήνυμα ενότητας, εθνικής αξιοπρέπειας και

πολιτικής αλλαγής, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν ισχυρή εντολή στο ΕΛΑΜ στις επερχόμενες εκλογές.

«Την ερχόμενη Κυριακή, σας καλώ να υπογράψουμε μαζί ένα συμβόλαιο δέσμευσης. Για την ασφάλεια των παιδιών μας. Για την ταυτότητα και την

αξιοπρέπεια του λαού μας. Για τις αρχές και τις αξίες που μας κράτησαν Χριστιανούς και Έλληνες μέσα στα χρόνια. Για να μη χαθεί ο Πενταδάκτυλος μέσα στη σιωπή.

Για την Κύπρο της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας.