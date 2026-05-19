Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧειροπέδες στον γιο ιδρυτή γνωστής αλυσίδας για τον θάνατο του πατέρα του
ΔΙΕΘΝΗ

Χειροπέδες στον γιο ιδρυτή γνωστής αλυσίδας για τον θάνατο του πατέρα του

 19.05.2026 - 12:21
Χειροπέδες στον γιο ιδρυτή γνωστής αλυσίδας για τον θάνατο του πατέρα του

Συνελήφθη στην Ισπανία ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας Mango, Ίσακ Άντικ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλονίας στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίνεται από τους ερευνητές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι ότι ήταν πεπεισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν, μετά από αναφορές τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίσακ Άντικ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας, είχε χάσει τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό ύψους πάνω από 100 μέτρα ενώ πεζοπορούσε μαζί με την οικογένειά του στις σπηλιές Montserrat, στην Καταλονία.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι ισπανικές αρχές διερευνούν κάθε πτυχή της τραγωδίας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων σε πολυσύχναστη διασταύρωση - Γέμισε συντρίμμια ο δρόμος
Κλείνουν το ένα κατάστημα μετά το άλλο στη Λεμεσό - Κραυγή αγωνίας από επιχειρηματία: «Μας διώχνουν»
«Τι γίνεται;» - Οδηγός-κίνδυνος στους δρόμους της Λευκωσίας – Κουβαλούσε σίδερα που «έμπαιναν» στην αντίθετη λωρίδα – Δείτε φωτογραφία
Άγριο έγκλημα: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον εραστή της - Της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Στη γειτονιά των αγγέλων η Αναστασία Παπαϊωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Γωγώ Μαστροκώστα: Δίνει μάχη για τη ζωή της - Δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

 19.05.2026 - 12:19
Επόμενο άρθρο

Eurovision: Η EBU έδιωξε μέλος της κυπριακής κριτικής επιτροπής - Παραβίασε τους κανόνες εμπιστευτικότητας (Βίντεο)

 19.05.2026 - 12:39
Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

  •  19.05.2026 - 12:43
Αννίτα Δημητρίου: Η απάντηση για το «φλερτ» με το ΔΗΚΟ – Το στοίχημα για τις Βουλευτικές

Αννίτα Δημητρίου: Η απάντηση για το «φλερτ» με το ΔΗΚΟ – Το στοίχημα για τις Βουλευτικές

  •  19.05.2026 - 10:40
Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

  •  19.05.2026 - 12:19
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Αρχηγείο οδηγούνται τα πορίσματα από FBI και Europol

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Αρχηγείο οδηγούνται τα πορίσματα από FBI και Europol

  •  19.05.2026 - 11:19
Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

  •  19.05.2026 - 12:02
Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F16 στην Κύπρο με στόχο την αεροπορική θωράκιση

Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F16 στην Κύπρο με στόχο την αεροπορική θωράκιση

  •  19.05.2026 - 13:57
Λεμεσός: Στη φυλακή πατέρας που κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του - Αυξήθηκε η ποινή του

Λεμεσός: Στη φυλακή πατέρας που κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του - Αυξήθηκε η ποινή του

  •  19.05.2026 - 10:34
ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο

ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο

  •  19.05.2026 - 13:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα