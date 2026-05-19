Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη υλοποιεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους στόχους για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Με σταθερά βήματα και συγκεκριμένο σχεδιασμό, προχωρούμε σε δράσεις που οδηγούν στην παραγωγή του πρώτου κυπριακού φυσικού αερίου στις αρχές του 2028. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε δύο πολύ σημαντικές προτάσεις του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας», ανέφερε στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, εγκρίθηκε το Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής για το κοίτασμα «Κρόνος» καθώς και δέσμη συμφωνιών, μεταξύ των οποίων και οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου του κοιτάσματος.

«Με βάση τις πιο πάνω εγκρίσεις, η Κοινοπραξία Eni – TotalEnergies προχωρά άμεσα στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα “Κρόνος”, ανοίγοντας μια νέα ιστορική σελίδα για την ενεργειακή πορεία της Κύπρου. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες εντατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και σημαντικών ανακαλύψεων, η χώρα κάνει το καθοριστικό βήμα από την έρευνα στην παραγωγή, με στόχο το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο να φτάσει στην αγορά το 2028», σημείωσε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι η ανάπτυξη του «Κρόνος» ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική θέση της Κύπρου σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα, έρχεται να ενδυναμώσει το πλέγμα συνεργασιών που έχει αναπτύξει η χώρα με εταίρους όπως η Αίγυπτος, η Γαλλία και η Ιταλία, ενισχύοντας περαιτέρω τη γεωστρατηγική της παρουσία στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η δεύτερη πρόταση που εγκρίθηκε αφορά στους βασικούς όρους της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου του κοιτάσματος «Αφροδίτη», στο Τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, με την αδειούχο κοινοπραξία των Chevron, BG και NewMed Energy να προχωρά σε λήψη επενδυτικής απόφασης εντός του 2027.

Συμπλήρωσε ότι τις δύο εμπορικές Συμφωνίες για τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη» θα υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο ίδιος και ότι αυτές θεωρούνται ο προπομπός των τελικών Συμφωνιών Πώλησης του Φυσικού Αερίου.

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ορόσημο για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων», ανέφερε.

«Η ανάπτυξη των κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας σηματοδοτεί τη μετάβαση της χώρας σε παραγωγό ενέργειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία της έναντι υφιστάμενων επενδυτών και αδειούχων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θεμελιώνεται μια ισχυρή τοπική ενεργειακή βιομηχανία που θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ