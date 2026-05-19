ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο
ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο

 19.05.2026 - 13:21
Νέα δεδομένα τίθενται πλέον σε ισχύ για τη χρήση των e-scooters στην Κύπρο, μετά την εφαρμογή δύο νέων νομοθεσιών που αλλάζουν σημαντικά τους κανόνες κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να ενημερωθεί, καθώς προβλέπονται αυστηρότερες ρυθμίσεις, ηλικιακά όρια και εξουσίες ελέγχου από τις Αρχές.

 
 Αυτούσια η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία, για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σε θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια, ανακοινώνει ότι, έχουν ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή, δύο νομοθεσίες, οι οποίες επέφεραν τροποποιήσεις στον περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμο (Ν. 19(Ι)/2018).

Οι δύο νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί, (Ν.106(Ι)/2026 και Ν.107(Ι)/2026), δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου, 2026 (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι). Περιλαμβάνουν πρόνοιες που αφορούν στο ηλικιακό όριο από το οποίο επιτρέπεται η χρήση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας – e-scooters, το οποίο έχει πλέον οριστεί στα 17 έτη ηλικίας και άνω, στους επιτρεπόμενους χώρους χρήσης τους, στις εξουσίες για κατακράτηση τους από τις αρμόδιες Αρχές επιβολής του νόμου στην περίπτωση διάπραξης παραβάσεων της νομοθεσίας κατά τη χρήση τους, στις κατασκευαστικές προδιαγραφές και καταλληλότητα των συσκευών και εξοπλισμού τους, στη λειτουργία των εταιριών ενοικίασης και κυκλοφορίας συσκευών προσωπικής κινητικότητας, καθώς και στις εξουσίες των τοπικών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών.

Το αυτούσιο κείμενο της νομοθεσίας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντοπίζεται και στην επίσημη ιστοσελίδα https://www.gov.cy/service/episimi-efimerida-tis-dimokratias/, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/All/4EAAAA149B5EBA9DC2258DE1003F78DE?OpenDocument.

«Βόμβα» από Ιταλία: «Ο Μοντέρο κοντά στον Ολυμπιακό!»

Βουλευτικές 2026 - Μ. Καρογιάν: H ΔΗΠΑ θα είναι παρούσα με ουσιαστικό λόγο και ρόλο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αννίτα Δημητρίου: Η απάντηση για το «φλερτ» με το ΔΗΚΟ – Το στοίχημα για τις Βουλευτικές

Υπουργικό: Εγκρίθηκαν δύο σχέδια επιδότησης διδάκτρων και σίτισης για παιδιά στα νηπιαγωγεία - Δείτε τα ποσά

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Αρχηγείο οδηγούνται τα πορίσματα από FBI και Europol

Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F16 στην Κύπρο με στόχο την αεροπορική θωράκιση

Λεμεσός: Στη φυλακή πατέρας που κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του - Αυξήθηκε η ποινή του

ΣΤΟΠ στα e-scooters για ανήλικους – Τι αλλάζει από σήμερα στην Κύπρο

