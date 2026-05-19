Συνεχίζεται η ελλαδική παρουσία των F16 στην Κύπρο με στόχο την αεροπορική θωράκιση

Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρουσία μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Υπενθυμίζετεαι η άμεση κινητοποίηση της Ελλάδας, η οποία έσπευσε πρώτη να βοηθήσει την Κύπρο κατά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Οι υπερσύγχρονες φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «Ψαρά» έπλευσαν άμεσα στα κυπριακά ύδατα.

Στην περιοχή παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα η φρεγάτα «Έλλη».

Την ίδια ώρα, πηγές ξεκαθαρίζουν ότι οι εσωτερικές μετακινήσεις αντιαεροπορικών συστημάτων στην ελληνική επικράτεια γίνονται καθαρά για επιχειρησιακούς λόγους.

Συγκεκριμένα, στην Σμηναρχία Μάχης της Καρπάθου –εκεί όπου μέχρι πρότινος βρίσκονταν οι πύραυλοι Patriot– μετασταθμεύει πλέον ένα ζεύγος μαχητικών Mirage από την Τανάγρα, αναλαμβάνοντας υπηρεσία άμεσης επέμβασης στο Αιγαίο.

