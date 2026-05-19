Η πιο τρυφερή στιγμή: Γάτα επισκέπτεται καθημερινά κατάστημα και αγκαλιάζει τον ιδιοκτήτη που τη φροντίζει και την ταΐζει – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τον καταστηματάρχη, η συμπεριφορά αυτή ξεκίνησε αφότου άρχισε να ταΐζει και να παίζει με το ζώο για ώρες. Από τότε, η γάτα δεν έχει απουσιάσει ούτε μία μέρα, τον επισκέπτεται καθημερινά και του εκφράζει με τον δικό της τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που της παρέχει.

Η τρυφερή αυτή καθημερινή συνήθεια έχει γίνει πλέον πόλος έλξης, με πελάτες να επισκέπτονται το κατάστημα μόνο για να δουν τη συγκινητική στιγμή.