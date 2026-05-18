Σάλος για το προκλητικό twerking υποψήφιας - «Βροχή» τα βίντεο

Με σύνθημα «p—y power», μία αναφορά σε «θηλυκή ισχύ», η 32χρονη Σέλμπι Κάμπελ, μία ανύπαντρη μητέρα, δέχεται σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο λόγω των βίντεο που ανεβάζει, όπου εκτός από twerking, τραγουδάει σε playback, απαντά σε επικριτές και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις, στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας για την 13η εκλογική περιφέρεια του Μίσιγκαν, η οποία περιλαμβάνει τμήματα του Ντιτρόιτ και αρκετά προάστια.

Το τολμηρό περιεχόμενο των βίντεό της, έχει προκαλέσει καταιγισμό επικριτικών σχολίων στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να επισημαίνουν πως «Οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τους καλύτερους υποψηφίους τους».

«Σας παρουσιάζω τη Σέλμπι Κάμπελ… Είναι μητέρα δύο αγοριών και επέλεξε να κάνει playback και twerk ως μέρος της στρατηγικής της εκστρατείας της. Για τη διακόσμηση της κρεβατοκάμαράς της, χρησιμοποίησε σημαίες σε στυλ «stoner», η μία με τη φράση «P—y Power» και η άλλη με ένα φύλλο μαριχουάνας και ένα σύμβολο «σεξουαλικότητας», έγραψε ένας χρήστης του X.

«Φίλε, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική της εκστρατείας της; Να κάνει twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026; Ενέργεια ανύπαντρης μητέρας αναμεμειγμένη με οντισιόν για το OnlyFans. Το Μίσιγκαν επιλέγει πραγματικά ηγέτες σαν αυτόν; Πολιτική; Όχι, απλά ατμόσφαιρα και καταλήψεις. Ο πήχης έχει πέσει στα τάρταρα πια» έγραψε κάποιος άλλος.

Η Σέλμπι από την άλλη, συνεχίζει να ανεβάζει βίντεο, απολαμβάνοντας τη «φήμη» της και να δηλώνει στην ιστοσελίδα της περήφανη ότι έχει βρεθεί στη φυλακή, όπου περιλαμβάνει τέσσερις παλιές φωτογραφίες της από το αρχείο της αστυνομίας.

«Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, σας ευχαριστώ, συνεχίστε να μου δίνετε δημοσιότητα», έγραψε.

Τα βίντεο εκτός της εικόνας, περιλαμβάνουν αρκετές εκφράσεις, κάθε άλλο παρά πολιτικού λόγου, όπως «Είμαι ηθικός άνθρωπος. Είμαι μια κομψή σκύλα, έτσι δεν είναι;»

Η Κάμπελ, φοιτήτρια νομικής και μέλος του συνδικάτου United Auto Workers, είναι υποψήφια εναντίον του Δημοκρατικού βουλευτή Σρι Θανεντάρ σε μια πολυπληθή προκριματική εκλογή.

Η φιλελεύθερη πτέρυγα του κόμματος ελπίζει να εκδιώξει τον Θανεντάρ, έναν πλούσιο στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί την έντονα Δημοκρατική περιφέρεια από το 2021.

«Δεν είμαι εδώ για να προσποιηθώ ότι είμαι τέλεια. Δεν είμαι εδώ για να σας χαμογελάσω κατά πρόσωπο και να σας μαχαιρώσω πίσω από την πλάτη αργότερα», αναφέρει η βιογραφία στην ιστοσελίδα της.

