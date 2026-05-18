Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

 18.05.2026 - 17:23
Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνής στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κέντρο  Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί  την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Προστίθεται ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί πάντοτε υπεύθυνα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό». 

Σε σχέση με τον διεθνή στολίσκο «που απέπλευσε με προορισμό τη Γάζα, σημειώνεται ότι ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο».

Το ΚΣΕΔ, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου "ΝΕΑΡΧΟΣ", όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Επί του παρόντος, σημειώνεται «δεν έχει ληφθεί από το ΚΣΕΔ σήμα κινδύνου που να απαιτεί  την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο. Σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα το ΚΣΕΔ  θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές πανικού στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο
Θλίψη στην Πάφο για τον θάνατο του Κυριάκου Σάββα – Πότε θα γίνει η κηδεία
Μαρτυρία-σοκ για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη - «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Σοκ στην Πάφο: Τα μηνύματα που «έκαψαν» 27χρονη και 30χρονο για σχέδιο δολοφονίας - Υπό κράτηση
VIDEO: Χαμός στα social media με τον αδελφό του Φειδία - «Δεν θα σε ψηφίσω ούτε τώρα»
Άνοιξε η πρώτη παραλία στον κόσμο 100% μόνο για γυναίκες – Ποιοι κανόνες σοκάρουν
ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επικυρώθηκε από Εφετείο η αθώωση κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση - Απορρίφθηκε η έφεση του Εισαγγελέα

 18.05.2026 - 17:01
Επόμενο άρθρο

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της - Την απέρριψαν πέντε φορές για επέμβαση

 18.05.2026 - 17:53
Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Επικυρώθηκε από Εφετείο η αθώωση κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση - Απορρίφθηκε η έφεση του Εισαγγελέα

Επικυρώθηκε από Εφετείο η αθώωση κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση - Απορρίφθηκε η έφεση του Εισαγγελέα

  •  18.05.2026 - 17:01
Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

  •  18.05.2026 - 17:23
Επίθεση κατά υποψηφίου βουλευτή: «Υπήρξε επεισόδιο, όχι καταγγελία στην Αστυνομία»

Επίθεση κατά υποψηφίου βουλευτή: «Υπήρξε επεισόδιο, όχι καταγγελία στην Αστυνομία»

  •  18.05.2026 - 18:35
Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

  •  18.05.2026 - 14:41
Κατάφεραν να του κλέψουν χιλιάδες ευρώ από τον λογαριασμό του - Νέα απάτη με το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

Κατάφεραν να του κλέψουν χιλιάδες ευρώ από τον λογαριασμό του - Νέα απάτη με το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

  •  18.05.2026 - 18:55
Ποια παλαιότερα iPhone αξίζουν να αγοράσεις ακόμα το 2026

Ποια παλαιότερα iPhone αξίζουν να αγοράσεις ακόμα το 2026

  •  18.05.2026 - 16:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα