 18.05.2026 - 15:21
Τι γίνεται τελικά με τα κλιματιστικά στα σχολεία - Η απάντηση του Υπουργείου

Το έργο εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία προχωρεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, προσθέτοντας ότι ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία, κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε όλα τα νηπιαγωγεία παγκύπρια, σε όλα τα Λύκεια παγκύπρια, καθώς και σε αριθμό Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων.

Αναφέρει περαιτέρω ότι η επόμενη φάση αφορά στην πλήρη κάλυψη των Γυμνασίων και τη συνέχιση της εγκατάστασης στα Δημοτικά Σχολεία, με προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών, την ασφάλεια των σχολικών μονάδων και την ομαλή υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα το Υπουργείο διευκρινίζει, όπως αναφέρει, ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών δεν περιορίζεται στην απλή τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού, αλλά προϋποθέτει την αναβάθμιση ή ενίσχυση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων, ώστε η λειτουργία των κλιματιστικών να γίνεται με πλήρη ασφάλεια για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και για τις ίδιες τις σχολικές υποδομές.

Σημειώνει πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε περίπτωση αξιολογείται τεχνικά και προωθείται με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ταχύτητα υλοποίησης όσο και την τήρηση όλων των απαιτούμενων προτύπων ασφάλειας. 

Συνεχίζοντας προσθέτει πως όπου προκύπτουν διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα, αυτά εξετάζονται και επιλύονται μέσα από τη θεσμική συνεργασία του Υπουργείου με τις Σχολικές Εφορείες, το Γενικό Λογιστήριο και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Υπενθυμίζει ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει την πολιτική απόφαση για τη σταδιακή εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία και έχει διασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια για την υλοποίηση του έργου.

Τέλος αφού επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια είναι συνεχής, συντονισμένη και έχει σαφή στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου που απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη της σχολικής κοινότητας, τονίζει ότι σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών και των σχολείων δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση.

Σοκάρει ανάρτηση για άστεγο στην Λευκωσία - «Του άφησα νερό, αλλά δεν ξέρω ποιον να καλέσω» - Δείτε φωτογραφίες

Στυλιάνα: Τσακώθηκε με τον Φειδία και… τον έστειλε να κοιμηθεί στον καναπέ - Δείτε φωτογραφίες

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

