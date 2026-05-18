Τι γίνεται τελικά με τα κλιματιστικά στα σχολεία - Η απάντηση του Υπουργείου

Αναφέρει περαιτέρω ότι η επόμενη φάση αφορά στην πλήρη κάλυψη των Γυμνασίων και τη συνέχιση της εγκατάστασης στα Δημοτικά Σχολεία, με προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών, την ασφάλεια των σχολικών μονάδων και την ομαλή υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα το Υπουργείο διευκρινίζει, όπως αναφέρει, ότι η εγκατάσταση κλιματιστικών δεν περιορίζεται στην απλή τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού, αλλά προϋποθέτει την αναβάθμιση ή ενίσχυση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων, ώστε η λειτουργία των κλιματιστικών να γίνεται με πλήρη ασφάλεια για τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και για τις ίδιες τις σχολικές υποδομές.

Σημειώνει πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε περίπτωση αξιολογείται τεχνικά και προωθείται με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την ταχύτητα υλοποίησης όσο και την τήρηση όλων των απαιτούμενων προτύπων ασφάλειας.

Συνεχίζοντας προσθέτει πως όπου προκύπτουν διαδικαστικά ή τεχνικά ζητήματα, αυτά εξετάζονται και επιλύονται μέσα από τη θεσμική συνεργασία του Υπουργείου με τις Σχολικές Εφορείες, το Γενικό Λογιστήριο και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Υπενθυμίζει ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει την πολιτική απόφαση για τη σταδιακή εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία και έχει διασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια για την υλοποίηση του έργου.

Τέλος αφού επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια είναι συνεχής, συντονισμένη και έχει σαφή στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου που απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη της σχολικής κοινότητας, τονίζει ότι σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών και των σχολείων δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση.