ΑρχικήΚοινωνίαΚαμπανάκι από τον ΠΑΣΥΞΕ: «Χάθηκαν Μάρτιος και Απρίλιος» για τον τουρισμό
Καμπανάκι από τον ΠΑΣΥΞΕ: «Χάθηκαν Μάρτιος και Απρίλιος» για τον τουρισμό

 18.05.2026 - 15:42
Καμπανάκι από τον ΠΑΣΥΞΕ: «Χάθηκαν Μάρτιος και Απρίλιος» για τον τουρισμό

Η ροή των τουριστικών κρατήσεων έχει βελτιωθεί, αλλά προς το παρόν δεν είναι τόσο μεγάλη και τέτοια που να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τις ακυρώσεις και από την περίοδο την οποία χάσαμε, που είναι το δίμηνο, Μαρτίου – Απριλίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη για «επιθετική στρατηγική στις αγορές με συνδυασμό όπλων» (online, φιλοξενία ταξιδιωτικών πρακτόρων, δημοσιογράφων, influencers).

«Πρέπει να τα κάνουμε όλα σε άριστο επίπεδο για πολύ μεγάλο διάστημα για να αφαιρέσουμε και το πέπλο της αβεβαιότητας που έχει πέσει πάνω στην Κύπρο και λόγω των γνωστών γεγονότων ή και λόγω της εγγύτητας μας στα τεκταινόμενα στην Μέση Ανατολή», υπογράμμισε.

Δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπε. «Είμαστε η βιομηχανία της χαράς, της ζωής και της αισιοδοξίας και δεν πρέπει να το ξεχνούμε».

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι θα είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, που «θα πρέπει με ψυχραιμία να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να χαλάσουμε ούτε τη φήμη μας, ούτε την καλή λειτουργία των ξενοδοχείων μας».

Ανέφερε ότι Μάρτιος και Απρίλιος δυστυχώς έχουν χαθεί και πρόσθεσε πως «ο Μάιος είναι αρκετά πιο πίσω από ό,τι αναμέναμε και από ό,τι ήταν τα περσινά δεδομένα».

Περνούν οι μέρες και φαίνεται, δυστυχώς, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα του Μαΐου, που προγραμματίζαμε όλοι, είτε ως ιδιώτες είτε ως χώρα», ανέφερε και πρόσθεσε πως «τώρα, πρέπει να κοιτάξουμε το υπόλοιπο της σεζόν διότι πρέπει να μην χαθεί και αυτή».

Ο ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ είπε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει ο Σύνδεσμος «από τα καθημερινά μας τηλεφωνήματα αλλά και από το από τις έρευνες που κάνουμε καταδεικνύουν μια αδυναμία στη ροή των κρατήσεων».

«Η ροή έχει μεν βελτιωθεί, αλλά προς το παρόν δεν είναι τόση και τέτοια, που να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τις ακυρώσεις και από την περίοδο την οποία χάσαμε και ήταν η περίοδος των κρατήσεων του καλοκαιριού, δηλαδή αυτή του Απριλίου», πρόσθεσε.

«Αναπόφευκτα τώρα μπαίνουμε στην περίοδο που θα ανταγωνιστούμε στις κρατήσεις της λεγόμενης τελευταίας στιγμής», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι «έχουμε να ανταγωνιστούμε μεγαθήρια», όπως είναι η Ισπανία που έχει εκατομμύρια κλίνες, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Τυνησία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, που είναι και πιο φθηνοί προορισμοί και έχουν και χαμηλότερο κόστος από εμάς.

Είπε ακόμη ότι ο χρόνος που έχουν να πετάξουν προς αεροδρόμια της Ισπανίας, των Καναρίων Νήσων, των Βαλεαρίδων Νήσων, όπως είναι η Μαγιόρκα και άλλα, είναι πολύ πιο λίγος και άρα και τα εισιτήρια είναι πολύ πιο φθηνά και ταυτόχρονα οι διαδρομές μπορούν να γίνουν από ένα αεροπλάνο δύο με τρεις φορές την ημέρα.

Σημείωσε προς την Κύπρο κάθε αεροπλάνο μόνο μία φορά την ημέρα μπορεί να πετάξει, είτε από τη Σουηδία είτε από την Πολωνία, είτε από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μεταξύ 40%-60% η πληρότητα, ανάγκη καμπάνιας μέχρι 2027

Ο κ. Αγγελίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι για το καλοκαίρι η πληρότητα κινείται φέτος μεταξύ 40% και 60%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ υψηλότερα και ανερχόταν στο 80% με 85%.

«Εκείνο που μας απασχολεί είναι η ροή των κρατήσεων, η οποία είναι χαμηλότερη γύρω στις 5-6 φορές», πρόσθεσε.

Ο ΓΓ του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε την ανάγκη να προωθεί περισσότερο η χώρα και να υπάρξει περισσότερη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξουν «μεγάλες κοινές καμπάνιες με τους οργανωτές ταξιδιών, από τώρα μέχρι και το καλοκαίρι του 2027».

Σημείωσε ότι ο προγραμματισμός των πρακτόρων και των αεροπορικών εταιρειών έχει ξεκινήσει για το 2027 και «πρέπει να τους δώσουμε το κίνητρο και την αίσθηση της σιγουριάς, ως συνεργάτες».

Ερωτηθείς πώς θα κινηθούν οι ξενοδόχοι με τους εποχικούς εργαζομένους, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον ΠΑΣΥΞΕ, «γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι είναι μέρος της ραχοκοκαλιάς ενός ξενοδοχείου», όπως είπε.

Είναι οι δικοί μας άνθρωποι πολλούς από τους οποίους τους επαναφέρουμε για πολλά χρόνια και είναι οι εκπαιδευμένοι εποχικοί μας εργαζόμενοι», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι προσπαθούν όλοι να έχουν μία ισορροπία και να καλούν περισσότερο τους εποχικούς εργαζόμενους παρά να προσλαμβάνουν ξένο προσωπικό, αλλά πάρα πολλές φορές οι εποχικοί μας δεν έχουν τις ειδικότητες που έχει το προσωπικό που χαμηλής εξειδίκευσης (καθαριστές).

«Σιγά σιγά θα τους φέρουμε μέσα όλους ή τουλάχιστον τους πιο πολλούς», κατέληξε.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

  •  18.05.2026 - 12:58
Υποψήφιος βουλευτής φέρεται να δέχθηκε επίθεση εντός Δικαστηρίου: Καταγγέλλει δημόσια το κόμμα – Τι λέει η Αστυνομία

Υποψήφιος βουλευτής φέρεται να δέχθηκε επίθεση εντός Δικαστηρίου: Καταγγέλλει δημόσια το κόμμα – Τι λέει η Αστυνομία

  •  18.05.2026 - 12:54
Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

  •  18.05.2026 - 14:41
Και εγένετο η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ενεγράφη επίσημα ως σωματείο - Δείτε φωτογραφία

Και εγένετο η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ενεγράφη επίσημα ως σωματείο - Δείτε φωτογραφία

  •  18.05.2026 - 13:59
VIDEO: Σκηνές πανικού στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο

VIDEO: Σκηνές πανικού στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο

  •  18.05.2026 - 14:04
Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

  •  18.05.2026 - 12:40

