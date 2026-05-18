Σοκ στην Πάφο: Τα μηνύματα που «έκαψαν» 27χρονη και 30χρονο για σχέδιο δολοφονίας - Υπό κράτηση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ακολούθως εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο υπόπτων, ενός άνδρα ηλικίας 30 ετών και μίας γυναίκας ηλικίας 27 ετών.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από μέλη του ΤΑΕ Πάφου και ακολούθως οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Λίγο πριν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνελήφθη και η 27χρονη από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, φερόμενο θύμα της υπόθεσης είναι ο πρώην σύντροφος της 27χρονης, ο οποίος φέρεται να είχε πρόσβαση στα μηνύματα που αντάλλασσε η ίδια με τον 30χρονο συνεργάτη της, στα οποία, όπως διερευνάται, συζητούσαν σχέδιο για να τον «βγάλουν από τη μέση».

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, φέρεται να συνέχιζαν να υπάρχουν προστριβές μεταξύ τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το φερόμενο θύμα εξακολουθούσε να λαμβάνει ή να έχει πρόσβαση στις συνομιλίες της πρώην συντρόφου του, καθώς στο παρελθόν διατηρούσαν κοινό κινητό τηλέφωνο και σε ορισμένες εφαρμογές παρέμενε ενεργή η πρόσβασή του. Ως αποτέλεσμα, φέρεται να διάβαζε τις συνομιλίες και τα μηνύματα που αντάλλασσαν οι δύο ύποπτοι.

Κατά την κατάθεσή του, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την 27χρονη, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι συμφωνούσε μαζί της μόνο και μόνο για να έρθει πιο κοντά της και όχι με σκοπό να προκαλέσει κακό στον πρώην σύντροφό της.

Οι εξετάσεις των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.