ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 18.05.2026 - 13:18
Σοκ στην Πάφο: Τα μηνύματα που «έκαψαν» 27χρονη και 30χρονο για σχέδιο δολοφονίας - Υπό κράτηση

Διάταγμα κράτησης τεσσάρων ημερών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 27χρονης για υπόθεση, που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο και γραπτές απειλές για φόνο, με φόντο υπόθεση που εκτυλίσσεται στην Πάφο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και 30χρονος, ο οποίος τελεί από χθες υπό πενθήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ακολούθως εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο υπόπτων, ενός άνδρα ηλικίας 30 ετών και μίας γυναίκας ηλικίας 27 ετών.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από μέλη του ΤΑΕ Πάφου και ακολούθως οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Λίγο πριν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνελήφθη και η 27χρονη από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, φερόμενο θύμα της υπόθεσης είναι ο πρώην σύντροφος της 27χρονης, ο οποίος φέρεται να είχε πρόσβαση στα μηνύματα που αντάλλασσε η ίδια με τον 30χρονο συνεργάτη της, στα οποία, όπως διερευνάται, συζητούσαν σχέδιο για να τον «βγάλουν από τη μέση».

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, φέρεται να συνέχιζαν να υπάρχουν προστριβές μεταξύ τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το φερόμενο θύμα εξακολουθούσε να λαμβάνει ή να έχει πρόσβαση στις συνομιλίες της πρώην συντρόφου του, καθώς στο παρελθόν διατηρούσαν κοινό κινητό τηλέφωνο και σε ορισμένες εφαρμογές παρέμενε ενεργή η πρόσβασή του. Ως αποτέλεσμα, φέρεται να διάβαζε τις συνομιλίες και τα μηνύματα που αντάλλασσαν οι δύο ύποπτοι.

Κατά την κατάθεσή του, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την ανταλλαγή μηνυμάτων με την 27χρονη, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι συμφωνούσε μαζί της μόνο και μόνο για να έρθει πιο κοντά της και όχι με σκοπό να προκαλέσει κακό στον πρώην σύντροφό της.

Οι εξετάσεις των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠτΔ: Κύπρος-Μαυροβούνιο θα εργαστούν για περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας τους

Σε συναγερμό οι Αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά στην Αλυκή Λάρνακας

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  18.05.2026 - 12:42
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

  18.05.2026 - 09:27
Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

  18.05.2026 - 09:14
Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

  18.05.2026 - 12:58
Σφοδρή σύγκρουση για το χαλλούμι: Ζητούν ακύρωση του διατάγματος από τον Χριστοδουλίδη

  18.05.2026 - 12:24
Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

  18.05.2026 - 12:40
Εξελίξεις με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό - Σε αναμονή για την έκδοση του πατέρα από τα κατεχόμενα

  18.05.2026 - 11:46

