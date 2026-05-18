ΑρχικήΚοινωνία
Επ. Προεδρίας: Σε δύο εκλογικά κέντρα σε Λευκωσία και Αχερίτου οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι

 18.05.2026 - 12:56
Επ. Προεδρίας: Σε δύο εκλογικά κέντρα σε Λευκωσία και Αχερίτου οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι

Σε δύο εκλογικά κέντρα σε Λευκωσία και Αχερίτου θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι, δήλωσε, τη Δευτέρα, στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Προεδρίας, Μάριος Χαρτσιώτης.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρτσιώτη, όσον αφορά στην επαρχία Κερύνειας, οι εγκλωβισμένοι από τον Κορμακίτη και την Καρπάσια θα ψηφίσουν στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ στο κέντρο Τ, ενώ οι εγκλωβισμένοι από τα χωριά της Καρπασίας, δηλαδή τον Άγιο Ανδρόνικο, τον Ριζοκάρπασο και την Αγία Τριάδα, θα ψηφίσουν αναφορικά με την επαρχία Αμμοχώστου όπου ανήκουν διοικητικά στο κέντρο Α του Δημοτικού Σχολείου Αχερίτου.

Εξάλλου, ανέφερε, για την θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών θα λειτουργήσει, ουσιαστικά και πάλι για όσους κατοικούν σε Κορμακίτη και Καρπάσια, στο κέντρο Γ’ του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α’ ειδική κάλπη για την εκλογή του εκπροσώπου της εν λόγω θρησκευτικής ομάδας.

«Άρα, οι εγκλωβισμένοι που θα έρθουν από Κορμακίτη και Καρπάσια θα έχουν δύο κάλπες για να ψηφίσουν στο ίδιο όμως εκλογικό κέντρο του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α', όπου στο κέντρο Τ θα ψηφίσουν το κόμμα και τον βουλευτή για την περιφέρεια Κερύνειας και στο κέντρο Γ θα ψηφίσουν τον εκπρόσωπο που επιθυμούν για την θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι για τη μεταφορά των εγκλωβισμένων ψηφοφόρων θα υπάρχουν λεωφορεία για τα οποία ήδη έχει γίνει προγραμματισμός από τα κοινοτικά συμβούλια της κάθε κοινότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Επίτροπο, από την περιοχή Κορμακίτη και Καρπάσιας μέχρι σήμερα έχει γίνει γνωστό ότι θα γίνουν δύο διαδρομές, μία από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που κλείνουν οι κάλπες και ακόμη μία δεύτερη διαδρομή για όσους ενδιαφέρονται να προσέλθουν αφού ανοίξουν μετά το μεσημέρι οι κάλπες μέχρι και το κλείσιμό τους, ενώ παρόμοια διαδρομή θα ισχύσει και για τους εγκλωβισμένους από την Καρπασία.

Είπε επίσης ότι τυχόν εγκλωβισμένοι που την Κυριακή θα είναι ήδη από την προηγούμενη μέρα στις ελεύθερες περιοχές σε συγγενείς, φίλους κλπ. και ανάλογα με το σημείο όπου θα βρίσκονται, θα έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, το οποίο θα λειτουργεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, προκειμένου αρμόδιοι υπάλληλοι να δώσουν, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Εκλογών μία εξουσιοδότηση, για να ψηφίσουν εκεί όπου θα βρίσκονται την ημέρα εκείνη.    

«Δηλαδή αν ένας εγκλωβισμένος από το Σάββατο είναι στην Λεμεσό μπορεί να πάρει την Κυριακή ένα τηλέφωνο να εξυπηρετηθεί και να του πουν σε ποιο εκλογικό κέντρο της Λεμεσού έχει την δυνατότητα να ψηφίσει», εξήγησε περαιτέρω.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εικόνα για τον αριθμό των εγκλωβισμένων που αναμένεται να ψηφίσουν, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων που θα ενδιαφερθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προσθέτοντας ότι εκφράζεται ενδιαφέρον ανάλογα και με τις διαδρομές που θα γίνουν.

«Έχουμε ακόμη επτά ημέρες μέχρι τις εκλογές, ενδεχομένως προς το τέλος της εβδομάδας να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον ακριβή αριθμό», κατέληξε.

Υποψήφιος βουλευτής φέρεται να δέχθηκε επίθεση εντός Δικαστηρίου: Καταγγέλλει δημόσια το κόμμα – Τι λέει η Αστυνομία

Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

  •  18.05.2026 - 09:27
Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

  •  18.05.2026 - 09:14
Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

  •  18.05.2026 - 12:58
Σφοδρή σύγκρουση για το χαλλούμι: Ζητούν ακύρωση του διατάγματος από τον Χριστοδουλίδη

Σφοδρή σύγκρουση για το χαλλούμι: Ζητούν ακύρωση του διατάγματος από τον Χριστοδουλίδη

  •  18.05.2026 - 12:24
Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

  •  18.05.2026 - 12:40
Εξελίξεις με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό - Σε αναμονή για την έκδοση του πατέρα από τα κατεχόμενα

Εξελίξεις με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό - Σε αναμονή για την έκδοση του πατέρα από τα κατεχόμενα

  •  18.05.2026 - 11:46

