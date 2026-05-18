Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Κύπρος-Μαυροβούνιο θα εργαστούν για περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Κύπρος-Μαυροβούνιο θα εργαστούν για περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας τους

 18.05.2026 - 13:11
ΠτΔ: Κύπρος-Μαυροβούνιο θα εργαστούν για περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας τους

Κύπρος και Μαυροβούνιο θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντηση που είχε, στη Λευκωσία με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη της Λευκωσίας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως «έναν ειλικρινή φίλο».

Σε δηλώσεις, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον κ. Μιλάτοβιτς για την μακροχρόνια υποστήριξη του Μαυροβουνίου, «η οποία παραμένει σταθερά ριζωμένη στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην υποστήριξη μιας συνολικής διευθέτησης βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και, φυσικά, στο δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Κύπρος και το Μαυροβούνιο είναι φίλοι για πάντα», είπε στα ελληνικά ο κ. Μιλάτοβιτς, στην αρχή των δηλώσεων του, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία στη Λευκωσία αλλά και για την υποστήριξη της Κύπρου στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου. Χαρακτήρισε την Κύπρο ως «έναν ειλικρινή φίλο», και είπε ότι η χώρα του θέλει περισσότερη συνεργασία με τη Λευκωσία. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και περισσότερα κοινά έργα που θα επιφέρουν πιο απτές βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας, σημείωσε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο
Θλίψη στην Πάφο για τον θάνατο του Κυριάκου Σάββα – Πότε θα γίνει η κηδεία
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: 27χρονη αντάλλαζε μηνύματα με τον σύντροφό της για να «εξοντώσουν» τον πρώην της - Πώς το έμαθε και τους κατήγγειλε
Έλενα Κρεμλίδου: «14 χρόνια μετά συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες»
Στα σκαριά μεγάλες αλλαγές με τις κάμερες τροχαίας - Με ΑΙ θα σε «γράφουν» για αυτά τα αδικήματα
Βίντεο-σοκ στους δρόμους της Κύπρου - Μοτοσικλετιστής αγνόησε κάθε κανόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

 18.05.2026 - 12:58
Επόμενο άρθρο

Σοκ στην Πάφο: Τα μηνύματα που «έκαψαν» 27χρονη και 30χρονο για σχέδιο δολοφονίας - Υπό κράτηση

 18.05.2026 - 13:18
Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

  •  18.05.2026 - 09:27
Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

  •  18.05.2026 - 09:14
Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

  •  18.05.2026 - 12:58
Σφοδρή σύγκρουση για το χαλλούμι: Ζητούν ακύρωση του διατάγματος από τον Χριστοδουλίδη

Σφοδρή σύγκρουση για το χαλλούμι: Ζητούν ακύρωση του διατάγματος από τον Χριστοδουλίδη

  •  18.05.2026 - 12:24
Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

  •  18.05.2026 - 12:40
Εξελίξεις με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό - Σε αναμονή για την έκδοση του πατέρα από τα κατεχόμενα

Εξελίξεις με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό - Σε αναμονή για την έκδοση του πατέρα από τα κατεχόμενα

  •  18.05.2026 - 11:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα