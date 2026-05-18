ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία-σοκ για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη - «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

 18.05.2026 - 13:48
Στο πλαίσιο των ερευνών εξακολουθούν να βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής στην Αφάντου της Ρόδου, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτοκίνητο που ταιριάζει στις περιγραφές του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην σύγκρουση, έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα.

«Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Γυναίκα η οποία επέβαινε σε τρίτο όχημα και βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας, περιέγραψε πως το αυτοκίνητο έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις με ζιγκ-ζαγκ ενώ έφερε και εξάτμιση που έκανε εκκωφαντικό θόρυβο.

«Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπέρασε ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.

ΠΗΓΗ: In.gr

Σε συναγερμό οι Αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά στην Αλυκή Λάρνακας

 18.05.2026 - 13:36
VIDEO: Σκηνές πανικού στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο

 18.05.2026 - 14:04
Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

