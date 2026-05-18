Μαρτυρία-σοκ για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη - «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τη μητέρα και την κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής στην Αφάντου της Ρόδου, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτοκίνητο που ταιριάζει στις περιγραφές του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στην σύγκρουση, έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα.

«Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Γυναίκα η οποία επέβαινε σε τρίτο όχημα και βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας, περιέγραψε πως το αυτοκίνητο έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις με ζιγκ-ζαγκ ενώ έφερε και εξάτμιση που έκανε εκκωφαντικό θόρυβο.

«Κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπέρασε ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.

ΠΗΓΗ: In.gr