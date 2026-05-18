«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στο νησί, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Jakov Milatović, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τις δηλώσεις των δύο ηγετών να εκπέμπουν ισχυρά μηνύματα σταθερότητας, αλληλεγγύης και κοινού ευρωπαϊκού οράματος.

​Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την περηφάνια του για τα απτά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας, ξεχωρίζοντας την ιστορική συμφωνία των Βρυξελλών για τη σύσταση της ad hoc ομάδας εργασίας που αφορά τη σύνταξη της συνθήκης προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Πρόκειται για ένα ορόσημο που επιτυγχάνεται μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, στέλνοντας το σαφές μήνυμα ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφικτή, όταν οι εταίροι τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε έναν ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο, δηλώνοντας ότι το Μαυροβούνιο μπορεί να αποτελέσει το 28ο κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας μέχρι το 2028. Παράλληλα, ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Milatović για τη διαχρονική στήριξη της χώρας του στο Κυπριακό, με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και για την έμπρακτη συμβολή της με την παρουσία Μαυροβούνιων αξιωματικών στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP).

​Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Milatović, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας ελληνικά, τόνισε ότι η Κύπρος και το Μαυροβούνιο είναι φιλικές χώρες και «φίλοι για πάντα». Στη συνέχεια, παίρνοντας τον λόγο στα αγγλικά, υπογράμμισε ότι η φιλία των δύο κρατών δεν περιορίζεται στα λόγια, αλλά μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές. Χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως την πιο σημαντική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας του, σημειώνοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συνειδητή επιλογή αξιών του λαού του Μαυροβουνίου και όχι μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία.

​Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη βούληση τους για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη ναυτιλία, καθώς και με την προώθηση κοινών επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η Κύπρος, όπως επισημάνθηκε, αποτελεί ήδη έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο Μαυροβούνιο, και στόχος είναι η περαιτέρω διασύνδεση των δύο κοινωνιών.

​Το επόμενο μεγάλο ραντεβού των δύο Προέδρων ανανεώθηκε για τις 5 Ιουνίου στο Μαυροβούνιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να επιβεβαιώνει την παρουσία του, σφραγίζοντας έτσι τον ρόλο της Κύπρου ως ισχυρού υποστηρικτή της ευρωπαϊκής πορείας της περιοχής.