Κτηνοτρόφοι: Ποιοι θα λάβουν αποζημιώσεις και προκαταβολές μετά τις νέες εγκρίσεις

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ενέκρινε την τρίτη τροποποίηση του μέτρου «Κρούσματα σε περίπτωση εμφάνισης Ασθένειας που αναφέρεται σε Έκτακτο Σχέδιο Δράσης καθώς και εκπόνηση και εφαρμογή Ειδικών Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση Ασθενειών», που αφορά σε αύξηση του Προϋπολογισμού του Μέτρου από €23 εκατ. σε €30.6 εκατ. και στη συμπερίληψη των χοιροτροφικών μονάδων στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν προκαταβολή επί της αποζημίωσης για τις θανατώσεις ζώων, βάσει του υφιστάμενου Μέτρου.

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το Μέτρο αποσκοπεί στην εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση κρουσμάτων σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας που αναφέρεται σε Έκτακτο Σχέδιο Δράσης, καθώς και εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το Μέτρο θα εφαρμόζεται σε «Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφόρου, το μέτρο καλύπτει δαπάνες σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας που αναφέρεται σε Έκτακτο Σχέδιο Δράσης, για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών, εργαστηριακών εξετάσεων, θανατώσεων ζώων, καταστροφών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και άλλων αντικειμένων, απολυμάνσεων και εμβολιασμών.

Επιπλέον, καλύπτει την εκπόνηση και εφαρμογή Ειδικών Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών, δηλαδή διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων, καταβολή αποζημιώσεων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Καλύπτεται, ακόμα, η απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω υποχρεώσεων υγειονομικής απομόνωσης που επιβάλλονται και τυχόν δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και η καταβολή μιας πρώτης οικονομικής ενίσχυσης, ως προκαταβολή επί του συνολικού ποσού που θα αφορά την απώλεια εισοδήματος.

Το τροποποιηθέν Μέτρο μπορεί να τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση της Απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η περίοδος ισχύος είναι από την 23η Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2027.

Η απόφαση της Εφόρου στηρίχτηκε στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472, της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Απόφαση με αριθμό 486 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2026.