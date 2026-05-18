Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με δικές του πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δεν εκτελέστηκε λόγω αντιδράσεων της κοινής γνώμης. Η Αστυνομία Κύπρου, με επίσημη ανακοίνωση, διέψευσε ότι έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί τέτοιο ένταλμα, επικαλούμενη την ανάγκη για «έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης κάνει λόγο για παρατεταμένη περίοδο διαρροών και αντικρουόμενων πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, επηρέασαν την ανεξάρτητη ερευνητική του δραστηριότητα. Αναφέρει επίσης ότι στο παρελθόν είχε σχολιάσει δημόσιες διαρροές περί πιθανών συλλήψεων, τις οποίες συνέδεσε με πολιτικές και μιντιακές αναφορές.

Ο δημοσιογράφος θέτει δύο πιθανά σενάρια: είτε η σημερινή διάψευση της Αστυνομίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είτε οι προηγούμενες διαρροές ήταν εσκεμμένες και λειτουργούσαν, όπως υποστηρίζει, ως μέσο πίεσης ή εκφοβισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, χαρακτηρίζει την κατάσταση προβληματική.

Παράλληλα, αναφέρεται σε εγκύκλιο του Αρχηγού της Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, σύμφωνα με την οποία η διαρροή πληροφοριών προς τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα. Ο ίδιος θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο ο συγκεκριμένος κανόνας έχει εφαρμοστεί στην πράξη σε περιπτώσεις πρόσφατων διαρροών.

Επιπλέον, ο κ. Δρουσιώτης συνδέει το ζήτημα με εκκρεμείς διαδικασίες και προσφυγές του σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναφερόμενος σε καταγγελίες για παρακολούθηση επικοινωνιών του και σε σχετική έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Κλείνοντας, καλεί εμμέσως τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση ευρημάτων σχετικών ερευνών, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην αστυνομία, τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για την ενίσχυση του κράτους δικαίου.