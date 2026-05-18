Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

Σειρά δημόσιων ερωτημάτων και αιχμηρών αναφορών διατυπώνει ο Μακάριος Δρουσιώτης σε νέα ανάρτησή του, με αφορμή τη διάψευση από την Αστυνομία Κύπρου σχετικά με πληροφορίες περί έκδοσης εντάλματος σύλληψής του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με δικές του πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δεν εκτελέστηκε λόγω αντιδράσεων της κοινής γνώμης. Η Αστυνομία Κύπρου, με επίσημη ανακοίνωση, διέψευσε ότι έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί τέτοιο ένταλμα, επικαλούμενη την ανάγκη για «έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης κάνει λόγο για παρατεταμένη περίοδο διαρροών και αντικρουόμενων πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, επηρέασαν την ανεξάρτητη ερευνητική του δραστηριότητα. Αναφέρει επίσης ότι στο παρελθόν είχε σχολιάσει δημόσιες διαρροές περί πιθανών συλλήψεων, τις οποίες συνέδεσε με πολιτικές και μιντιακές αναφορές.

Ο δημοσιογράφος θέτει δύο πιθανά σενάρια: είτε η σημερινή διάψευση της Αστυνομίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είτε οι προηγούμενες διαρροές ήταν εσκεμμένες και λειτουργούσαν, όπως υποστηρίζει, ως μέσο πίεσης ή εκφοβισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, χαρακτηρίζει την κατάσταση προβληματική.

Παράλληλα, αναφέρεται σε εγκύκλιο του Αρχηγού της Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη, σύμφωνα με την οποία η διαρροή πληροφοριών προς τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα. Ο ίδιος θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο ο συγκεκριμένος κανόνας έχει εφαρμοστεί στην πράξη σε περιπτώσεις πρόσφατων διαρροών.

Επιπλέον, ο κ. Δρουσιώτης συνδέει το ζήτημα με εκκρεμείς διαδικασίες και προσφυγές του σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναφερόμενος σε καταγγελίες για παρακολούθηση επικοινωνιών του και σε σχετική έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Κλείνοντας, καλεί εμμέσως τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση ευρημάτων σχετικών ερευνών, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην αστυνομία, τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

  •  18.05.2026 - 09:27
Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

  •  18.05.2026 - 09:14
Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

  •  18.05.2026 - 12:58
Σφοδρή σύγκρουση για το χαλλούμι: Ζητούν ακύρωση του διατάγματος από τον Χριστοδουλίδη

  •  18.05.2026 - 12:24
Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

  •  18.05.2026 - 12:40
Εξελίξεις με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό - Σε αναμονή για την έκδοση του πατέρα από τα κατεχόμενα

  •  18.05.2026 - 11:46

