Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη

 18.05.2026 - 07:14
Σε σχέση με δημοσίευμα και δημόσιους ισχυρισμούς, που αφορούν την υπόθεση των καταγγελιών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, διευκρινίζεται ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του προσώπου του, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Περαιτέρω, ουδέποτε εκδόθηκε τέτοιο ένταλμα και ως εκ τούτου, οι αναφορές περί δήθεν μη εκτέλεσής του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η παρούσα διευκρίνιση κρίνεται αναγκαία προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και προς διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών και στη βάση των δεδομένων της εκάστοτε υπόθεσης.

Η Αστυνομία Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική της αποστολή, με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και πιο φορτισμένη φάση της προεκλογικής περιόδου.

