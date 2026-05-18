ΑρχικήΠολιτικήΗ μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι
Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 18.05.2026 - 06:34
Τα social media έχουν μετατραπεί πλέον σε ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» της πολιτικής επικοινωνίας στην Κύπρο, με πολιτικούς, υποψήφιους και κόμματα να επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε βίντεο, reels και άμεση επαφή με τους πολίτες.

Η εποχή των αυστηρών ανακοινώσεων και των παραδοσιακών πολιτικών εμφανίσεων φαίνεται να δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα πιο ανθρώπινο και άμεσο μοντέλο επικοινωνίας, όπου το TikTok, το Instagram και το Facebook μπορούν να καθορίσουν τη δημόσια εικόνα ενός πολιτικού.

Αδιαμφισβήτητα, ο άνθρωπος που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού είναι ο Φειδίας Παναγιώτου. Με εκατομμύρια προβολές και τεράστια απήχηση στα social media, κατάφερε να μετατρέψει την ψηφιακή επιρροή σε πολιτικό κεφάλαιο, φτάνοντας μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πλέον, με το κίνημα «Άμεση Δημοκρατία», επιχειρεί να επηρεάσει και τις Βουλευτικές Εκλογές, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη του διαδικτύου μπορεί να ξεπεράσει την παραδοσιακή κομματική μηχανή.

Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που επενδύει δυναμικά στα social media. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, εμφανίζεται συχνά με βίντεο πολιτικού σχολιασμού και άμεσων παρεμβάσεων, ενώ ο βουλευτής Νίκος Κέττηρος αξιοποιεί κυρίως το TikTok και το Facebook για καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο, συχνά με πιο χαλαρό και αυθόρμητο ύφος. Αντίστοιχα, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης επιχειρεί μέσα από βίντεο και αναρτήσεις να φέρει την πολιτική πιο κοντά στους νέους.

Ιδιαίτερα ενεργές στα social media είναι και γυναίκες της πολιτικής σκηνής. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, χρησιμοποιεί συστηματικά βίντεο και προσωπικές στιγμές για να χτίσει πιο άμεση σχέση με τους πολίτες, ενώ η Ειρήνη Χαραλαμπίδου συνεχίζει να διατηρεί έντονη παρουσία με πολιτικές παρεμβάσεις και σχολιασμό της επικαιρότητας.

Από την άλλη, η Σάβια Ορφανίδου επενδύει σε καθημερινή ψηφιακή παρουσία με reels, βίντεο και πιο προσωπικό περιεχόμενο, ακολουθώντας τη νέα τάση πολιτικής επικοινωνίας.

Το σίγουρο είναι ότι η πολιτική στην Κύπρο αλλάζει. Οι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες, δεν περιμένουν πλέον μόνο τις τηλεοπτικές εμφανίσεις ή τις κομματικές συγκεντρώσεις για να ακούσουν έναν πολιτικό. Θέλουν άμεση επαφή, αυθεντικότητα και καθημερινή παρουσία στο κινητό τους. Και σε αυτή τη νέα «μάχη» των εκλογών, τα likes, τα shares και τα views φαίνεται πως αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική αξία.

