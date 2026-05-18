Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

Το κυπριακό εκλογικό σύστημα, αν και μοιάζει με γρίφο για δυνατούς λύτες, ακολουθεί μια συγκεκριμένη λογική που συνδυάζει την απλή αναλογική με την ενισχυμένη εκπροσώπηση.

​Το χρονοδιάγραμμα της αγωνίας

​Η Κυριακή των εκλογών αναμένεται να είναι μια μακρά νύχτα. Η πρώτη εικόνα θα έρθει αρκετά νωρίς, αφού γύρω στις 18:30 το απόγευμα αναμένονται τα αποτελέσματα από τα μικρά εκλογικά κέντρα. Ωστόσο η μεγάλη εικόνα για τα ποσοστά των κομμάτων αναμένεται να ξεκαθαρίσει μεταξύ 20:30 και 21:00 το βράδυ. Τότε θα γνωρίζουμε πάνω-κάτω πόσες από τις 56 έδρες καταλαμβάνει ο κάθε συνδυασμός, παρά την πολυπλοκότητα που προσθέτουν τα διπλά ψηφοδέλτια.

​Ωστόσο, το πραγματικό «θρίλερ» αφορά τα πρόσωπα. Ενώ τα αποτελέσματα των κομμάτων μεταδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται άμεσα, οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων καταμετρώνται και παραδίδονται με το χέρι. Αυτό σημαίνει ότι τα ονόματα των βουλευτών που καταλαμβάνουν τις έδρες θα γίνουν γνωστά μετά τα μεσάνυχτα, με το τελικό επίσημο αποτέλεσμα να υπολογίζεται γύρω στις 4:00 με 5:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

​Οι τρεις σταθμοί για τις έδρες

​Η κατανομή των εδρών δεν γίνεται με μία κίνηση, αλλά σε τρία στάδια. Στην Πρώτη Κατανομή, η διαδικασία γίνεται σε επίπεδο επαρχίας. Κάθε εκλογική περιφέρεια έχει το δικό της «εκλογικό μέτρο», το οποίο προκύπτει αν διαιρέσουμε τις έγκυρες ψήφους της επαρχίας με τις έδρες που της αναλογούν. Για παράδειγμα, στη Λευκωσία των 19 εδρών, ένα κόμμα παίρνει τόσες έδρες όσες φορές «χωράει» το μέτρο στις ψήφους του.

​Όσες έδρες δεν διατεθούν στην πρώτη φάση, μεταφέρονται στη Δεύτερη Κατανομή. Εδώ η Κύπρος θεωρείται μια ενιαία περιφέρεια. Για να συμμετάσχει ένα κόμμα σε αυτή τη φάση, πρέπει να έχει εξασφαλίσει το όριο του 3,6% σε παγκύπριο επίπεδο. Για τους συνασπισμούς δύο κομμάτων το όριο ανεβαίνει στο 10%, ενώ για μεγαλύτερους συνασπισμούς στο 20%. Τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων από την πρώτη φάση αθροίζονται και διαιρούνται με τις εναπομείνασες έδρες, δημιουργώντας ένα νέο μέτρο.

​Αν και μετά από αυτό μείνουν ορφανές έδρες, περνάμε στην Τρίτη Κατανομή. Σε αυτό το τελικό στάδιο, οι έδρες πηγαίνουν στα κόμματα με τα υψηλότερα υπόλοιπα, υπό την προϋπόθεση ότι ένα αυτοτελές κόμμα έχει συγκεντρώσει το 7,2% των παγκύπριων ψήφων.

​Η γεωγραφία της κάλπης

​Η κατανομή των 56 εδρών στις επαρχίες δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται στον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων. Με βάση τους τελευταίους καταλόγους, η Λευκωσία διατηρεί τη μερίδα του λέοντος με 19 έδρες, ακολουθούμενη από τη Λεμεσό με 12 και την Αμμόχωστο με 11. Η Λάρνακα εκλέγει 6 βουλευτές, η Πάφος 5 και η Κερύνεια 3.

​Είναι αξιοσημείωτο ότι η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει πως καμία ψήφος δεν πάει χαμένη μέχρι το τελευταίο στάδιο, ενώ ταυτόχρονα θέτει φραγμούς για να αποφευχθεί ο υπερβολικός κατακερματισμός της Βουλής, επιβάλλοντας τα ελάχιστα ποσοστά εισδοχής στη δεύτερη και τρίτη φάση.