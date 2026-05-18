Δέκα συλλήψεις το περασμένο βράδυ ανά το παγκύπριο - Από κατοχή ναρκωτικών μέχρι μαχαιροφορία

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, ληστεία, μαχαιροφορία, τροχαία αδικήματα και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 580 οχήματα και ελέγχθηκαν 744 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 48 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 446 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 212 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 133 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.