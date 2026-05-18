ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά

 18.05.2026 - 06:29
Σήμερα Δευτέρα,18 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα,
Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα,
Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος*,
Γαλάτεια, Γαλατία,
Φαεινός, Φαεινή.
Αγία Ιουλία
Κατάγονταν από την Άγκυρα της Γαλατίας, αφιερωμένη ολόψυχα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ήταν από τις μεγαλύτερες υπηρέτριες και αθλήτριες της χριστιανικής πίστης. Προθυμότατης πάντοτε στα έργα του ελέους και της φιλανθρωπίας, συνεργάζονταν συγχρόνως στο να ελκύει είδωλολάτρισσες στους κόλπους της Εκκλησίας.

Καταγγέλθηκε για το έργο της και αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε παραδόθηκε από τον άρχοντα Άγκυρας Θεότεκνο στους στρατιώτες για να τη διαφθείρουν. Επειδή όμως, χάριτι Θεού, διαφυλάχτηκε αγνή την έπνιξαν στα βάθη της εκεί λίμνης.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

☀ Ανατολή ήλιου: 06:12 – Δύση ήλιου: 20:30
🌑 Σελήνη 1.8 ημερών

