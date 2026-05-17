Αφθώδης πυρετός: Στον «αέρα» η απόφαση για τις σπάνιες φυλές - Κρίσιμη η συνάντηση Υπ. Γεωργίας με κτηνοτρόφους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ενδεικτικό το ότι μέχρι σήμερα η καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο είναι πρωτοφανής, καθώς τα μολυσμένα ζώα αγγίζουν τις 76.216.

Τα σπάνια είδη

Στον «αέρα» φαίνεται να παραμένει ακόμη το θέμα με τις φάρμες με σπάνιες φυλές – το παχύουρο πρόβατο και την κόκκινη αγελάδα.

Η επιδημιολογική ομάδα εισηγείται ως λύση τη μεταφορά των μολυσμένων ζώων σε απομονωμένη περιοχή, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση και να αποφευχθεί η θανάτωση. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε περιπτώσεις σπάνιων φυλών υπάρχει παράθυρο εξαίρεσης, θανατώνονται μόνο τα ζώα που εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ τα υπόλοιπα τίθενται υπό παρακολούθηση και υποστηρικτική θεραπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νοσούντα ζώα παραμένουν στις φάρμες τους.

Μέχρι τώρα τα είδη ζώων που έχουν προσβληθεί είναι:

Αιγοπρόβατα – 99 μονάδες

Βοειδή – 14 μονάδες

Χοίροι – 3 μονάδες (επηρεάζοντας συνολικά 24.483 χοίρους)

Κρίσιμη μέρα

Ες αύριο τα σπουδαία στις έντεκα το πρωί με την κρίσιμη συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας, αγροτικών οργανώσεων και κτηνοτρόφων του κινήματος «Φωνής των Κτηνοτρόφων».

Το αποτέλεσμα της συνάντησης είναι καθοριστικό: είτε θα επιλυθούν οι διαφορές, είτε η χώρα θα εισέλθει σε νέα περίοδο έντασης.

«Έχουμε στείλει την ατζέντα μας από την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένουμε τις τελικές απαντήσεις. Από εκεί και πέρα θα ανακοινωθούν όλα στο τέλος της συνάντησης. Υπάρχουν σημεία από τα οποία έχουμε ευελιξία και μπορούμε να έχουμε και παρεκκλίσεις έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία να βοηθούν την κτηνοτροφία» Νεόφυτος Νεοφύτου Πρόεδρος οργάνωσης «Η Φωνή των κτηνοτρόφων»

Ξεκαθαρίζοντας πως, αν η συνάντηση δεν δώσει λύσεις, θα κατέβουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, οι αλλαγές στο χαλλούμι πυροδοτούν την οργή των επηρεαζόμενων, που τις χαρακτηρίζουν πισωγύρισμα, εκφράζοντας φόβους ότι το προϊόν θα χάσει την παραδοσιακή του μορφή.

Τα περιοριστικά μέτρα και οι καραντίνες θα ισχύουν μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

