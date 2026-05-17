Ιταλός ΥΠΕΣ: Πιθανό ψυχιατρικό υπόβαθρο, λέει για τον Μαροκινό που παρέσυρε πεζούς στην Μόντενα

«Είναι σαφές ότι οι ανακριτές θα προχωρήσουν και σε άλλες έρευνες, αλλά το συμβάν δείχνει να εντάσσεται στο πλαίσιο προβλημάτων ψυχιατρικής φύσεως», δήλωσε ο Πιαντεντόζι.

«Αυτό δεν αλλάζει την τραγικότητα των συνεπειών και τα όσα συνέβησαν. Προκαλεί, αντιθέτως, ανησυχία. Αλλά σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό μας αντικείμενο, η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κάτι που συνδέεται με την πρόληψη στην αντιτρομοκρατία το οποίο μπορεί να μας ξέφυγε, μας καθησυχάζει», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει»

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε την λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», είπε ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που πρώτος, το απόγευμα του Σαββάτου (16/5), μπλόκαρε τον δράστη.



Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετζέτι, υπογράμμισε από την μεριά του ότι από τους τέσσερις πολίτες που χθες ακινητοποίησαν τον Ελ Κούντρι, οι δυο ήταν ξένοι που ζουν μόνιμα στην Ιταλία και οι οποίοι κατάγονται από την Αίγυπτο και ζήτησε να αποφευχθούν γενικεύσεις και εργαλειοποιήσεις.

Εκ των οκτώ τραυματιών, δυο παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για ένα ζευγάρι 55 ετών, το οποίο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου της πόλης. Δυο γυναίκες, επίσης, μια Γερμανίδα και μια Πολωνέζα, φέρουν πολλαπλά τραύματα και υποβλήθηκαν σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.



Ο Ματαρέλα, τέλος, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για την άμεση και αποτελεσματική παροχή φροντίδας στους τραυματίες.



Κατηγορία για «σφαγή»

O Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». Ο 31 ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.

Ποιος είναι ο δράστης



Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι, έχει ιταλική υπηκοότητα και είναι μαροκινής καταγωγής. Σπούδασε οικονομικά στην Ιταλία και στο παρελθόν έλαβε αγωγή για ψυχολογικά προβλήματα. Έως τώρα δεν προκύπτει να έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο.

Οι εισαγγελείς, με την έρευνα που έχουν ήδη αρχίσει, θα πρέπει να εξακριβώσουν σε τι οφείλεται η ανατριχιαστική, ξέφρενη κούρσα του ΙΧ του με την οποία, εχθές το απόγευμα, τραυμάτισε επτά πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Μόντενα και αμέσως μετά έναν περαστικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο προσπαθώντας να απομακρυνθεί.

