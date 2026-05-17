Νεκρός ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Τον βρήκαν με τραύμα από όπλο μέσα στο γραφείο του - Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του
Νεκρός ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Τον βρήκαν με τραύμα από όπλο μέσα στο γραφείο του - Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του

 17.05.2026 - 17:36
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (17/5) ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλανιασπόρ, Χασάν Τσαβούσογλου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης (5/5) εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της gunhaber, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (18/5) στις 14:00 στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.

Μετά την επίθεση ο 52χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσό, ανακοίνωσε την είδηση για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου με μία ανάρτηση στο Χ, στην οποία έγραψε:

«Έμαθα με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, του αξιότιμου αδελφού του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Αττάλειας, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στον εκλιπόντα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, την υπομονή και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους θαυμαστές του, και ειδικά στον κ. @MevlutCavusoglu.

Είθε η θέση του να είναι στον παράδεισο».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρισκόταν στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, και φέρεται να επέστρεψε εσπευσμένα στην Αττάλεια.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

Χασίπογλου: Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

Ο δημοσιογράφος είναι αντικειμενικός μέχρι που σταματάει να είναι

Την «τσάκωσαν» φορτωμένη με παράνομα καπνικά στο οδόφραγμα: Απασχόλησε δεκάδες φορές τις Αρχές - Δείτε φωτογραφία

Επιχείρηση «σκούπα»: Χειροπέδες σε δεκάδες άτομα που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο

Τραγωδία: Νεκρές δύο γυναίκες σε φοβερό τροχαίο - Σοκαριστικές φωτογραφίες

