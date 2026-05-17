Αντάλλαξαν πυρά Οδυσσέας και Παμπορίδης με φόντο το Βασιλικό: «Εγώ πολεμούσα το κατεστημένο, άλλοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια»

ΑρχικήΠολιτικήΑντάλλαξαν πυρά Οδυσσέας και Παμπορίδης με φόντο το Βασιλικό: «Εγώ πολεμούσα το κατεστημένο, άλλοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια»
 17.05.2026 - 18:27
Ανταπέδωσε τα πυρά ο Γιώργος Παμπορίδης σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφορικά με την υπόθεση του Βασιλικού, συγκαταλέγοντας τον υποψήφιο βουλευτή του ΔΗΣΥ ως μέρος του «βρόμικου κατεστημένου»

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτηση του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, «με την επιμονή των Υπουργών Χάρη Γεωργιάδη και Γιώργου Λακκοτρύπη, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της ΔΕΦΑ στους οποίους περιλαμβανόταν ο Γιώργος Παμπορίδης, και τελικά με την απόφαση του Νίκου Αναστασιάδη να κατακυρώσουν το έργο σε μια ακατάλληλη κοινοπραξία, η Κύπρος οδηγήθηκε σε μία απίστευτη οικονομική περιπέτεια που θα μας στοιχίσει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ» ενώ κάνει λόγο για κερδισμένους δικηγόρους αναφορικά με την υπόθεση Βασιλικού, συμπεριλαμβάνοντας τον Γιώργο Παμπορίδη, του οποίου η αμοιβή υπερβαίνει τα €2 εκατ. (πέραν των €7 εκατ. με τους υποσυμβούλους του).

Η απάντηση του Γιώργου Παμπορίδη δεν άργησε να έρθει, ο οποίος στην ανάρτηση του αναφέρει πως, «όταν εγώ πολεμούσα κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια το βρόμικο κατεστημένο, εσείς συμπράττατε μαζί τους με κάθε δυνατό τρόπο για να με υποσκάψετε. Αυτό το Κατεστημένο λοιπόν κάποιοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια, ενώ κάποιοι άλλοι το αντιμετώπισαν όρθιοι και το νίκησαν. Με πράξεις. Οχι στα λόγια. Και η νίκη μου αυτή έδωσε στον κόσμο το ΓεΣΥ που τόσο πολύ τρόμαζε εσάς και τους φίλους σας»

Μάλιστα σημειώνει πως, «η λάσπη, οι εμμονικές επιθέσεις και ο άκρατος λαϊκισμός που επιλέξατε ως εργαλείο στην νέα σας καριέρα, αν και δεν με εκπλήσσουν, σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα».

Δείτε τις αναρτήσεις:

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σχέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

