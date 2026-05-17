ΑρχικήΥγείαΑντιγήρανση: Αυτή είναι η άσκηση που «σβήνει» 8 χρόνια από το σώμα μας
Αντιγήρανση: Αυτή είναι η άσκηση που «σβήνει» 8 χρόνια από το σώμα μας

 17.05.2026 - 17:57
Aπαραίτητη θεωρείται η ρουτίνα της άσκησης προκειμένου να παραμείνουμε υγιείς σωματικά και ψυχικά. Φαίνεται όμως, πως τα οφέλη της επεκτείνονται και στη μακροζωία, καθώς η άσκηση μας επιτρέπει να «σβήσουμε» έως και οκτώ χρόνια από το βιολογικό μας ρολόι.

Παρότι δεν είναι η πρώτη μελέτη που διαπιστώνει τις αντιγηραντικές ιδιότητες της άσκησης, νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biology επισημαίνει την ιδανική άσκηση, καθώς και τη συχνότητά της αξιοποιώντας αξιόπιστους δείκτες του σώματος. Πιο συγκεκριμένα, τρεις προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα θα μπορούσε να αφαιρέσει 8 χρόνια από τη βιολογική ηλικία μας.

Η μελέτη εξέτασε την επίδραση της προπόνησης με βάρη στη διαδικασία της γήρανσης σε ένα δείγμα 4.814 ανδρών και γυναικών, ηλικίας 20 έως 69 ετών, στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές εστίασαν στην ανάλυση του μήκους των «τελομερών» – των προστατευτικών περιβλημάτων του DNA στα άκρα των χρωμοσωμάτων, όμοια με κορδόνια των παπουτσιών, τα οποία εμποδίζουν το γενετικό υλικό να αποδεσμευτεί ή να καταστραφεί. Προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η προπόνηση με βάρη θα μπορούσε να επηρεάσει το μήκος αυτών των τελομερών, εξέτασαν δείγματα αίματος και ειδικότερα το μήκος των τελομερών στα κύτταρα του αίματός τους. Ζητήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν πόσο συχνά προπονούνταν με «ασκήσεις για την ενδυνάμωση των μυών τους».

Όπως αποκάλυψαν τα αποτελέσματα, 90 λεπτά εβδομαδιαίας προπόνησης ενδυνάμωσης σχετίζονταν με 3,9 χρόνια μικρότερη βιολογική γήρανση, κατά μέσο όρο. Για κάθε 10 λεπτά αυτής της προπόνησης την εβδομάδα, τα τελομερή ήταν κατά μέσο όρο μακρύτερα. Τα 180 λεπτά εβδομαδιαίας προπόνησης ενδυνάμωσης -δηλαδή τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα- σχετιζόταν με 7,8 χρόνια λιγότερη βιολογική γήρανση.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη 

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν έμπρακτα πόσο ευεργετική θα μπορούσε να είναι μια ρουτίνα προπόνησης με βάρη, με τη μελέτη να εξηγεί ακριβώς πώς μπορεί να μπει «φρένο» στη βιολογική γήρανση. Συνεπώς, η ασκήσεις ενδυνάμωσης συμβάλλουν στη μείωση της βλάβης που προκαλούν χρόνιες ασθένειες, καθώς ενισχύει τους μυς, αυξάνει το μεταβολισμό, προάγει την απώλεια λίπους και βελτιώνει την υγεία της καρδιάς. Έτσι, μπορεί να περιορίσει τις ασθένειες και να καθυστερήσει τη γήρανση των κυττάρων. Με λίγα λόγια, μειώνοντας τις συνέπειες των χρόνιων ασθενειών και άλλων παραγόντων κινδύνου, η συγκεκριμένη προπόνηση φαίνεται να επιβραδύνει τη γήρανση και να διατηρεί μεγαλύτερα τελομερή, δηλαδή δείκτες υγιών κυττάρων.

Για όσους δυσκολεύονται να μείνουν πιστοί σε μια ρουτίνα άσκησης, η γνώση της συχνότητας που προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη θεωρείται ακόμα ένα κίνητρο για να μείνουμε συνεπείς. Ωστόσο, ο χρόνος προπόνησης αναφέρθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, οπότε μπορεί να υπάρχουν ανακρίβειες. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια οφέλη μπορεί να επιτευχθούν και με λιγότερο χρόνο άσκησης. Επίσης, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από τις τελευταίες 30 ημέρες των συμμετεχόντων, επομένως δεν εξετάστηκε η μακροχρόνια προπόνηση. Παρόλα αυτά, ακόμα και συμμετέχοντες που δεν είχαν προπονηθεί πριν, είδαν σημαντικά οφέλη, ένα εύρημα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

