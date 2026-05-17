Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα «καταιγίδας» στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία, με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm» («Ήταν η γαλήνη πριν την καταιγίδα»), που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα