ΑρχικήΠολιτική
Νικόλας: «Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα ευθύνης»

 17.05.2026 - 19:21
«Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το ΔΗΚΟ είναι κόμμα ευθύνης», είπε ο Πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, χαιρετίζοντας την τελική προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Υπογράμμισε, δε, ότι «το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι κατά πόσο, θα υπερισχύσουν η σοβαρότητα, ή η φαιδρότητα, η υπευθυνότητα, ή η ανευθυνότητα, το όραμα, ή τα κούφια λόγια».

«Γιατί η πολιτική ζωή του τόπου μας δεν μπορεί να καθορίζεται από συνθήματα, φωνές και εύκολες υποσχέσεις, δεν μπορεί η κοινωνία μας να παραδοθεί στην πολιτική της οργής, της ισοπέδωσης και της τοξικότητας», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι με τη συμμετοχή του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.

«Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ύφεση, η Κύπρος έχει τον δεύτερο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Οικονομίας στην ΕΕ, από το 2013 μέχρι σήμερα, βγάλαμε από τη φτώχεια 100.000 συμπολίτες μας, από το 2013 βγάλαμε από την ανεργία 130.000 συμπολίτες μας και έχουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, έχουμε πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, των επιδομάτων και των μισθών», συνέχισε.

Επισήμανε, δε, ότι «η Κύπρος είναι στην κορυφή της Ευρώπης στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, στην μείωση της ανεργίας, στην μείωση του δημόσιου χρέους» και ότι «η χώρα μας ορθοπόδησε επειδή το ΔΗΚΟ στάθηκε απέναντι στους ακραίους, τους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές».

«Οι δικές μας προτάσεις οδήγησαν στη σωστή διαχείριση του Μεταναστευτικού, η οποία έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα, οι δικές μας πρωτοβουλίες οδήγησαν στη συμφωνία για τη φορολογική μεταρρύθμιση, από την οποία, 200.000 εργαζόμενοι έχουν δει αυξήσεις στους μισθούς τους», ανέφερε ο Πρόεδρος του Κόμματος.

Αναγνώρισε, ακολούθως, αδυναμίες που τις απέδωσε στην προσπάθεια να ορθοποδήσει η χώρα. «Ίσως να μην δώσαμε την απαραίτητη προσοχή στα προβλήματα της καθημερινότητας, στα προβλήματα που πιέζουν τα νεαρά ζευγάρια, τους συνταξιούχους μας, τα κυπριακά νοικοκυριά», είπε. Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό είπε ότι «το ΔΗΚΟ θα είναι στην εμπροσθοφυλακή για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που έρχεται τον Ιούνιο», διατυπώνοντας αίτημα για αύξηση της πλήρους βασικής σύνταξης κατά €300 το μήνα και αναλογικά των υπόλοιπων συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά το κόστος του ρεύματος, εξέφρασε στήριξη προς τον Υπουργό Ενέργειας για αξιοποίηση φυσικού αερίου το συντομότερο, αλλά και για να μην να χάνεται η πράσινη ενέργεια με το πρόγραμμα «μπαταρίες για όλους», όπως και για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Για την προσιτή στέγη και προσιτό ενοίκιο είπε ότι το ΔΗΚΟ προτείνει ριζική αύξηση του συντελεστή και των ορόφων και η υποχρέωση της «Κοινωνικής Στέγασης» να προστεθεί ως αντιστάθμισα στις μεγάλες αναπτύξεις. 

«Η Κύπρος μπορεί να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη, να διατηρήσει συνθήκες πλήρους απασχόλησης, να καταστεί διεθνές κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας, να γίνει περιφερειακό κέντρο υγείας, να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο το 2028, να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν», επισήμανε ο κ. Παπαδόπουλος, ενώ πρόσθεσε ότι ο ρόλος του ΔΗΚΟ στην επόμενη βουλή θα είναι «ο πλούτος της Κυπριακής οικονομίας να φτάσει σε όλες και όλους».

Για το Κυπριακό ανέφερε ότι παραμένει πυξίδα η απελευθέρωση και επανένωση με μια λύση λειτουργική, βιώσιμη και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις ή ξένες εξαρτήσεις.

«Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας, το ΔΗΚΟ, σε κρίσιμες στιγμές έδωσε διέξοδο από τα αδιέξοδα των άκρων, έβαλε το συμφέρον της Κύπρου πάνω από κομματικές σκοπιμότητες», υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

