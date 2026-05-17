Απειλούσαν για φόνο - Φόρεσαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου το Σάββατο, 16/05/2026. Για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο υπόπτων, άντρα ηλικίας 30 ετών και γυναίκας ηλικίας 27 ετών.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησής του διάρκειας πέντε ημερών.

Λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη και η 27χρονη, από μέλη της Αστυνομίας στην Πάφο. Αυτή τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησής της.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.