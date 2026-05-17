Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η επιδημία δεν πληροί τα κριτήρια για την κήρυξη πανδημικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το BBC εξετάζει πόσο πρέπει να ανησυχούμε για την επιδημία στις δύο αφρικανικές χώρες.

Η επιδημία εξαπλωνόταν εδώ και εβδομάδες χωρίς να έχει εντοπιστεί, σε μια περιοχή του κόσμου όπου ο εμφύλιος πόλεμος δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του ιού, τονίζει το βρετανικό μέσο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού Έμπολα είναι σπάνιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερα μέσα για την καταπολέμηση ενός ιού που σκοτώνει μεταξύ του ενός τρίτου και των μισών από τα μολυσμένα άτομα.

Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή, τονίζει το BBC.

Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο έχει εξαπλωθεί η επιδημία αφού ήδη έχουν καταγραφεί σχεδόν 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι.

Ξυπνάει ο «εφιάλτης» του 2014 – 2016

Οι περισσότερες επιδημίες του Έμπολα τείνουν να είναι μικρής κλίμακας, αλλά οι ειδικοί εξακολουθούν να έχουν στο μυαλό τους την επιδημία του 2014 – 2016.

Τότε, 28.600 άτομα στη Δυτική Αφρική μολύνθηκαν, στη μεγαλύτερη επιδημία της νόσου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια μιας πανδημίας τύπου Covid, σημειώνει το BBC.

Ο κίνδυνος που ενέχει ο ιός Έμπολα για ολόκληρο τον κόσμο παραμένει ελάχιστος.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της επιδημίας του 2014 – 2016, καταγράφηκαν μόνο τρεις περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όλες αφορούσαν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που είχαν προσφερθεί εθελοντικά να βοηθήσουν.

«Αυτό όμως δείχνει ότι η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη ώστε να απαιτεί διεθνή συντονισμό», τόνισε η Δρ Αμάντα Ρότζεκ, από το Ινστιτούτο Επιστημών Πανδημιών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο Έμπολα είναι μια σοβαρή και θανατηφόρα ασθένεια, αν και ευτυχώς εμφανίζεται σπάνια.

Οι ιοί Έμπολα μολύνουν συνήθως τα ζώα – κυρίως τις νυχτερίδες που τρώνε φρούτα – αλλά οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν αν έρθουν σε στενή επαφή μαζί τους.

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο – Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Η συγκεκριμένη επιδημία προκαλείται από τον ιό Έμπολα του τύπου Μπουντιμπούγκιο που πρόκειται για έναν από τους τρεις τύπους που είναι γνωστό ότι προκαλούν επιδημίες, αλλά είναι σχετικά άγνωστος.

Ο τύπος Μπουντιμπούγκιο έχει προκαλέσει μόνο δύο επιδημίες στο παρελθόν – το 2007 και το 2012 – κατά τις οποίες οδήγησε στον θάνατο περίπου του 30% των μολυσμένων ατόμων.

Ο συγκεκριμένος τύπο του ιού θέτει μια σειρά προκλήσεων.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή φαρμακευτικές αγωγές για τον ιό Μπουντιμπούγκιο, αν και υπάρχουν ορισμένα πειραματικά, σε αντίθεση με άλλα είδη του ιού Έμπολα.

Επιπλέον, οι εξετάσεις για τον εντοπισμό της λοίμωξης δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικές.

Τα αρχικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της επιδημίας ήταν αρνητικά για τον ιό Έμπολα και χρειάστηκαν πιο εξελιγμένα εργαστηριακά εργαλεία για να επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για τον ιό Μπουντιμπούγκιο, όπως εξηγεί το BBC.

Τα συμπτώματα

Η αντιμετώπιση του ιού Μπουντιμπούγκιο αποτελεί «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα» αυτής της επιδημίας, σημείωσε η καθηγήτρια Τρούντι Λανγκ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τα συμπτώματα εκτιμάται ότι εμφανίζονται μεταξύ δύο και 21 ημερών μετά τη μόλυνση.

Αρχικά μοιάζουν με αυτά της γρίπης – πυρετός, πονοκέφαλος και κόπωση.

Ωστόσο, καθώς ο ιός Έμπολα εξελίσσεται, προκαλεί εμετό, διάρροια και δυσλειτουργία των οργάνων του σώματος. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα που να στοχεύουν τον ιό Μπουντιμπούγκιο, η θεραπεία βασίζεται στη «βελτιστοποιημένη υποστηρικτική φροντίδα», η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση του πόνου, άλλων λοιμώξεων, την ενυδάτωση και τη διατροφή.

Η έγκαιρη παροχή φροντίδας αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

«Η επιδημία εντοπίστηκε πολύ αργά»

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω μολυσμένων σωματικών υγρών, όπως το αίμα και ο εμετός, αν και αυτό συνήθως δεν συμβαίνει πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Η πρώτη γνωστή περίπτωση ήταν μια νοσοκόμα που παρουσίασε συμπτώματα στις 24 Απριλίου. Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει επιδημία.

«Η μετάδοση συνεχίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες και η επιδημία εντοπίστηκε πολύ αργά, κάτι που προκαλεί ανησυχία», δήλωσε η Δρ Άνν Κόρι από το Imperial College του Λονδίνου.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές

Αυτό σημαίνει ότι οι υγειονομικές αρχές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τους στόχους τους όσον αφορά την ανάσχεση της επιδημίας, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, υποδηλώνει μια «επιδημία που ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι διαπιστώνεται και αναφέρεται επί του παρόντος».

Η κύρια μέθοδος θα είναι η ταχεία αναγνώριση των μολυσμένων ατόμων και των προσώπων στα οποία ενδέχεται να έχουν μεταδώσει τον ιό.

Θα καταβληθούν επίσης προσπάθειες για την πρόληψη της εξάπλωσης του Έμπολα μέσω των νοσοκομείων και άλλων θεραπευτικών κέντρων, τα οποία θα περιθάλπουν ασθενείς όταν αυτοί είναι πιο μολυσματικοί.

Επίσης, θα διασφαλιστεί η ασφαλής ταφή όσων πεθαίνουν και των οποίων το σώμα παραμένει μολυσματικό.

Αυτό θα αποτελέσει πρόκληση λόγω του αριθμού των ατόμων που έχουν ήδη μολυνθεί, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η επιδημία εκδηλώνεται σε μια περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που μαστίζεται από συγκρούσεις και στην οποία υπάρχουν πάνω από 250.000 εκτοπισμένοι.

«Πολλές από τις πληγείσες περιοχές είναι πόλεις με ορυχεία, με πληθυσμούς που χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα και προσωρινή διαμονή. Αυτή η κινητικότητα αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς οι άνθρωποι μετακινούνται μεταξύ κοινοτήτων και διασχίζουν τα σύνορα», δήλωσε η Λανγκ.

Ωστόσο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επιδημιών του Έμπολα και η αντίδραση είναι «σημαντικά ισχυρότερη σήμερα από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία», σημείωσε η Δρ Ντανιέλα Μάνο από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

Το αν αυτή η επιδημία θα περιοριστεί γρήγορα ή θα εξελιχθεί σε μια επανάληψη των γεγονότων που συνέβησαν πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία θα εξαρτηθεί από την αντίδραση που θα υπάρξει τώρα, καταλήγει το BBC.

ΠΗΓΗ: In.gr