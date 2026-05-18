Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα

 18.05.2026 - 06:26
Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά αραιή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα πιθανό και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη, θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο
Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά
Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας
Χειροπέδες σε 21χρονο για ληστεία στη Λευκωσία - Τελεί υπό κράτηση και δεύτερο πρόσωπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ ThemaSports - ΕΠΙΚΟ σύνθημα ΑΕΚτζήδων προς Ηλιόπουλο στη φιέστα: «Εεε οοο αν δεν τραγουδήσεις...» (ΒΙΝΤΕΟ)

 17.05.2026 - 22:41
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά

 18.05.2026 - 06:29
Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και πιο φορτισμένη φάση της προεκλογικής περιόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

  •  18.05.2026 - 06:49
Συνομιλίες Προέδρων Κύπρου-Μαυροβουνίου σήμερα στη Λευκωσία - Στην ατζέντα οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας

Συνομιλίες Προέδρων Κύπρου-Μαυροβουνίου σήμερα στη Λευκωσία - Στην ατζέντα οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας

  •  18.05.2026 - 07:07
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

  •  18.05.2026 - 06:32
Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι

Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι

  •  18.05.2026 - 06:34
ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

  •  18.05.2026 - 06:39
Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη

Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη

  •  18.05.2026 - 07:14
Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα

Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα

  •  18.05.2026 - 06:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά

  •  18.05.2026 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα