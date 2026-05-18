Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκ στην Αυστρία: 67χρονη έχασε τη ζωή της από επίθεση κοπαδιού αγελάδων - Σοβαρά στο νοσοκομείο ο σύζυγός της
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην Αυστρία: 67χρονη έχασε τη ζωή της από επίθεση κοπαδιού αγελάδων - Σοβαρά στο νοσοκομείο ο σύζυγός της

 18.05.2026 - 07:48
Σοκ στην Αυστρία: 67χρονη έχασε τη ζωή της από επίθεση κοπαδιού αγελάδων - Σοβαρά στο νοσοκομείο ο σύζυγός της

Μια 67χρονη Αυστριακή υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε σήμερα το απόγευμα από κοπάδι αγελάδων σε ένα βοσκότοπο στο Όμπερλιντς στη δυτική Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία του Τυρόλου.

Ο 65χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε κλινική στο Ίνσμπρουκ, πρόσθεσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.

Δεκάδες αγελάδες, που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, βρίσκονταν συγκεντρωμένες στον βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων παραμένουν ασαφείς. Το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο εκείνη τη στιγμή, πρόσθεσε η αστυνομία

Οι αγελάδες μερικές φορές αντιδρούν όταν σκύλοι προσεγγίζουν την περιοχή τους, κυρίως όταν θέλουν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους, και επιτίθενται στο ζώο. Λαμβάνοντας υπόψη ανάλογα περιστατικά, οι αρχές και οι αγρότες συνιστούν επανειλημμένα προσοχή κατά την πεζοπορία σε περιοχές των Άλπεων.

Τον Σεπτέμβριο, ένας πεζοπόρος από τη Βιέννη, 85 ετών, έχασε τη ζωή του στις Αυστριακές Άλπεις μετά την επίθεση που δέχθηκε από κοπάδι αγελάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε η 82χρονη σύζυγός του.

Το 2024, μια πεζοπόρος που συνοδευόταν από δύο σκυλιά σκοτώθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες. Και άλλες επιθέσεις είχαν σημειωθεί το 2017 και το 2014.

Μετά τη θανάσιμη επίθεση του 2014, η αυστριακή κυβέρνηση είχε εκδώσει έναν οδηγό με συστάσεις προς τους πεζοπόρους, οι οποίοι καλούνται να μένουν μακριά από κοπάδια που βρίσκονται στα βοσκοτόπια των Άλπεων και να έχουν τα σκυλιά τους δεμένα με λουρί, αλλά να τα αφήσουν ελεύθερα σε περίπτωση επίθεσης.

Πηγή: ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο
Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά
Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας
Χειροπέδες σε 21χρονο για ληστεία στη Λευκωσία - Τελεί υπό κράτηση και δεύτερο πρόσωπο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκινημένος επέστρεψε στην Αθήνα ο Ακύλας - «Δώσαμε ψυχή και αίμα» - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 18.05.2026 - 07:37
Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και πιο φορτισμένη φάση της προεκλογικής περιόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

  •  18.05.2026 - 06:49
Συνομιλίες Προέδρων Κύπρου-Μαυροβουνίου σήμερα στη Λευκωσία - Στην ατζέντα οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας

Συνομιλίες Προέδρων Κύπρου-Μαυροβουνίου σήμερα στη Λευκωσία - Στην ατζέντα οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας

  •  18.05.2026 - 07:07
Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

Από το 3,6% στην έδρα: Τα μυστικά της κατανομής και το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης νύχτας

  •  18.05.2026 - 06:32
Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι

Η μάχη των social media: Ποιοι πολιτικοί κερδίζουν στα likes και αλλάζουν το παιχνίδι

  •  18.05.2026 - 06:34
ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

  •  18.05.2026 - 06:39
Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη

Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία: Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη

  •  18.05.2026 - 07:14
Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα

Καιρός: Υποχωρεί η σκόνη – Αγγίζει τους 30 και στα παράλια – Πότε αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδα

  •  18.05.2026 - 06:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου - Τα ονομάτα που θυμίζουν μήνα του καλοκαιριού και ένα χωριό στα ορεινά

  •  18.05.2026 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα