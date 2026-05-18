Υποψήφιος βουλευτής φέρεται να δέχθηκε επίθεση εντός Δικαστηρίου: Καταγγέλλει δημόσια το κόμμα – Τι λέει η Αστυνομία
 18.05.2026 - 12:54
Επίθεση εναντίον του υποψηφίου βουλευτή του, Σάββα Ζαννούπα, καταγγέλλει το κόμμα «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ», εντός του Δικαστηρίου Λάρνακας και στον περιβάλλοντα χώρο του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το κόμμα, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση κατά του υποψηφίου βουλευτή με το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ στην εκλογική περιφέρεια της Πάφου, εντός του Δικαστηρίου Λάρνακας και στον περιβάλλοντα χώρο του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως, «η απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο τραμπουκισμών, εκφοβισμών και βίας. Κάθε λειτουργός της Δικαιοσύνης οφείλει να τυγχάνει του σεβασμού όλων μας, ανεξαρτήτως διαφωνιών ή διαφορετικών απόψεων. Αυτό επιβάλλει ο πολιτικός και κοινωνικός πολιτισμός».

Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι, «η έλλειψη παιδείας και σεβασμού προς τους θεσμούς παραπέμπει δυστυχώς σε άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει το κύρος της Δικαιοσύνης, τη δημόσια τάξη και τη σωματική ακεραιότητα των λειτουργών της».

Πάντως, σύμφωνα με την ΑΔΕ Λάρνακας, «φαίνεται πως υπήρξε κάποιο επεισόδιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο έχει σχέση με την επαγγελματική ιδιότητα του παραπονούμενου, ενώ γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί και να πληροφορηθεί εάν το επιθυμεί να προβεί σε καταγγελία».

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

