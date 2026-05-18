ΑρχικήLike Online
Ποια παλαιότερα iPhone αξίζουν να αγοράσεις ακόμα το 2026

 18.05.2026 - 16:04
Αρκετά παλαιότερα iPhone εξακολουθούν να αποτελούν λογικές αγορές το 2026, χάρη στη μακρόχρονη υποστήριξη της Apple και τους ισχυρούς επεξεργαστές της σειράς A.

Η σειρά iPhone 16 παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή, ενώ τα iPhone 15 Pro και iPhone 14 Pro αξίζουν σε refurbished έκδοση αρκεί η τιμή να δικαιολογεί την επιλογή.

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: αν δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά τιμής από το νεότερο μοντέλο, καλύτερα να επιλέξεις το τελευταίο.

Αν δεν διαθέτεις budget για το τελευταίο iPhone, υπάρχουν αρκετές παλαιότερες επιλογές που εξακολουθούν να είναι λογικές αγορές το 2026 — χάρη στη μακρόχρονη software υποστήριξη της Apple και τους ισχυρούς επεξεργαστές της σειράς A. Ωστόσο, η επιλογή απαιτεί προσοχή: ένα παλαιότερο μοντέλο αξίζει μόνο αν η τιμή του είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από τα τωρινά.

iPhone 16: η ασφαλέστερη επιλογή αυτή τη στιγμή

Η σειρά iPhone 16 είναι η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όποιον θέλει να αγοράσει iPhone χωρίς να πληρώσει premium τιμή για τα νέα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα φέρουν τον επεξεργαστή A18 ή A18 Pro, υποστηρίζουν πλήρως το iOS 26 με όλες τις λειτουργίες Liquid Glass, και είναι ακόμα επίσημα διαθέσιμα μέσω της Apple.

Κοινά χαρακτηριστικά σε ολόκληρη τη σειρά:

Κύρια κάμερα 48MP
USB-C με υποστήριξη φόρτισης, μεταφοράς δεδομένων και video output
Dual eSIM
128GB βασικός αποθηκευτικός χώρος
IP68 αδιαβροχοποίηση

Να αποφύγεις το iPhone 16e, που παραλείπει αρκετά χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη γκάμα.

iPhone 15 Pro και Pro Max: Pro εμπειρία σε χαμηλότερη τιμή

Τα iPhone 15 Pro αποτελούν καλή εναλλακτική για όσους θέλουν Pro δυνατότητες χωρίς να πληρώσουν για την τελευταία γενιά. Ο επεξεργαστής A17 Pro εξασφαλίζει πρόσβαση στην πλειονότητα των Apple Intelligence λειτουργιών στο iOS 26, ενώ αναμένεται να λάβουν τουλάχιστον τέσσερα ακόμα σημαντικά iOS updates. Και τα δύο μοντέλα έρχονται με ProMotion οθόνη, πλαίσιο τιτανίου, Pro camera system με telephoto φακό, Lidar sensor, και USB-C 10Gbps.

iPhone 15 και 15 Plus: οικονομική επιλογή για καθημερινή χρήση

Το iPhone 15 και 15 Plus παραμένουν επαρκέστατα για καθημερινή χρήση, gaming και multitasking — αν και δεν υποστηρίζουν Apple Intelligence, καθώς αυτή η λειτουργία απαιτεί Pro chip ή νεότερες γενιές. Διαθέτουν πλαίσιο αλουμινίου, USB-C, dual camera system, MagSafe και 128GB βασικό αποθηκευτικό χώρο με οθόνη έως 2.000 nits φωτεινότητα. Αν τα βρεις μεταχειρισμένα, έλεγξε οπωσδήποτε την υγεία μπαταρίας — τιμές κάτω από 80% σημαίνουν αντικατάσταση ή καθημερινή διπλή φόρτιση.

iPhone 14 Pro και Pro Max: η πιο παλιά αποδεκτή επιλογή

Τα iPhone 14 Pro και Pro Max κυκλοφόρησαν το 2022 και είναι τα παλαιότερα μοντέλα που εξακολουθούν να αξίζουν — υπό προϋποθέσεις. Φέρουν τον A16 Bionic (ίδιο με το iPhone 15/15 Plus), υποστηρίζουν iOS 26, διαθέτουν Dynamic Island, always-on οθόνη, 48MP κύρια κάμερα και Pro camera system. Αναμένεται να λάβουν περίπου τρία ακόμα σημαντικά iOS updates. Αν η διαφορά τιμής από ένα iPhone 15 Pro είναι μικρή, η επιλογή του νεότερου μοντέλου είναι προφανής.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Νέες καταγγελίες Μ. Δρουσιώτη για διαρροές και διάψευση από την Αστυνομία - «Ψεύδονται σήμερα ή εκφόβιζαν χθες;»

  •  18.05.2026 - 12:58
Υποψήφιος βουλευτής φέρεται να δέχθηκε επίθεση εντός Δικαστηρίου: Καταγγέλλει δημόσια το κόμμα – Τι λέει η Αστυνομία

  •  18.05.2026 - 12:54
Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

  •  18.05.2026 - 14:41
Και εγένετο η Ένωση Αντιδημάρχων Κύπρου: Ενεγράφη επίσημα ως σωματείο - Δείτε φωτογραφία

  •  18.05.2026 - 13:59
VIDEO: Σκηνές πανικού στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο

  •  18.05.2026 - 14:04
Μαυρογιάννης: «Συνεχίζουμε μαζί» - Η ξεκάθαρη στήριξη στο ΑΚΕΛ πριν τις εκλογές

  •  18.05.2026 - 12:40

