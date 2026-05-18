Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της - Την απέρριψαν πέντε φορές για επέμβαση
LIKE ONLINE

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της - Την απέρριψαν πέντε φορές για επέμβαση

 18.05.2026 - 17:53
Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της - Την απέρριψαν πέντε φορές για επέμβαση

Μια 24χρονη μητέρα από το Μπρίστολ περιγράφει την ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητά της, υποστηρίζοντας ότι το εξαιρετικά μεγάλο στήθος της έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία, την κινητικότητά της και τη ζωή της ως μητέρα.

Η Σάρλοτ Ίνες δηλώνει ότι αντιμετωπίζει χρόνιο πόνο στην πλάτη, ο οποίος συνδέεται με διάγνωση κύφωσης, μια πάθηση που προκαλεί καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης και, σε σοβαρές περιπτώσεις, έντονη δυσκαμψία και δυσκολία στην αναπνοή, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το στήθος της, μεγέθους 32HH και βάρους περίπου 5 κιλών, δυσχεραίνει ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι με τον μικρό της γιο ή την άσκηση. Όπως αναφέρει, ο πόνος και η σωματική καταπόνηση την έχουν οδηγήσει ακόμη και στη χρήση νάρθηκα στο σπίτι.

H 24χρονη μητέρα

Παρά τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις της, η 24χρονη ισχυρίζεται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) έχει απορρίψει πέντε φορές το αίτημά της για επέμβαση μείωσης στήθους, επικαλούμενο ανεπαρκή στοιχεία. Η ίδια αναφέρει ότι το κόστος ιδιωτικής επέμβασης φτάνει περίπου τις 8.500 λίρες.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της αρμόδιας υγειονομικής αρχής επισημαίνει ότι τα αιτήματα για τέτοιου είδους επεμβάσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων ιατρικών κριτηρίων, με στόχο τη δίκαιη κατανομή των πόρων και την ιεράρχηση των περιστατικών με βάση την ανάγκη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, η μείωση στήθους μπορεί να εξεταστεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως πόνος σε πλάτη, ώμους ή αυχένα, δερματικοί ερεθισμοί, δυσκολία στην άσκηση ή ψυχολογική επιβάρυνση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σκηνές πανικού στη Λεμεσό - Οδηγός μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο
Θλίψη στην Πάφο για τον θάνατο του Κυριάκου Σάββα – Πότε θα γίνει η κηδεία
Μαρτυρία-σοκ για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη - «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Σοκ στην Πάφο: Τα μηνύματα που «έκαψαν» 27χρονη και 30χρονο για σχέδιο δολοφονίας - Υπό κράτηση
VIDEO: Χαμός στα social media με τον αδελφό του Φειδία - «Δεν θα σε ψηφίσω ούτε τώρα»
Άνοιξε η πρώτη παραλία στον κόσμο 100% μόνο για γυναίκες – Ποιοι κανόνες σοκάρουν
ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

 18.05.2026 - 17:23
Επόμενο άρθρο

Καταζητείται ο 33χρονος Παντελής για διάρρηξη και κλοπή - Δείτε φωτογραφία του

 18.05.2026 - 18:11
Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Μπορεί στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα να μην βρέθηκαν ποτέ μαζί στο ίδιο βήμα, όμως όσοι παρακολουθούν προσεκτικά τις πολιτικές κινήσεις σε Λευκωσία και Πινδάρου, δύσκολα αγνοούν το πολιτικό υπονοούμενο πίσω από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

Το νέο δίδυμο της Δεξιάς; Οι γέφυρες Χριστοδουλίδη-Αννίτας και το βλέμμα στο 2028

  •  18.05.2026 - 11:48
«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

«Γέφυρα» για τα Δυτικά Βαλκάνια η Κύπρος: Μέχρι το 2028 το Μαυροβούνιο στην ΕΕ με «συμπαραστάτη» τη Λευκωσία

  •  18.05.2026 - 12:42
Επικυρώθηκε από Εφετείο η αθώωση κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση - Απορρίφθηκε η έφεση του Εισαγγελέα

Επικυρώθηκε από Εφετείο η αθώωση κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση - Απορρίφθηκε η έφεση του Εισαγγελέα

  •  18.05.2026 - 17:01
Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

  •  18.05.2026 - 17:23
Επίθεση κατά υποψηφίου βουλευτή: «Υπήρξε επεισόδιο, όχι καταγγελία στην Αστυνομία»

Επίθεση κατά υποψηφίου βουλευτή: «Υπήρξε επεισόδιο, όχι καταγγελία στην Αστυνομία»

  •  18.05.2026 - 18:35
Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

Νέες αυξήσεις «καίνε» τα νοικοκυριά – Ποια προϊόντα πήραν φωτιά στις τιμές

  •  18.05.2026 - 14:41
Κατάφεραν να του κλέψουν χιλιάδες ευρώ από τον λογαριασμό του - Νέα απάτη με το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

Κατάφεραν να του κλέψουν χιλιάδες ευρώ από τον λογαριασμό του - Νέα απάτη με το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

  •  18.05.2026 - 18:55
Ποια παλαιότερα iPhone αξίζουν να αγοράσεις ακόμα το 2026

Ποια παλαιότερα iPhone αξίζουν να αγοράσεις ακόμα το 2026

  •  18.05.2026 - 16:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα