ΑρχικήΚοινωνία
Παρατάθηκε στα κατεχόμενα η «κράτηση» του 26χρονου για απαγωγή του παιδιού του

 18.05.2026 - 21:17
Την «προφυλάκιση» για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τον έναν μήνα του 26χρονου πολίτη της Τουρκίας, ο οποίος απήγαγε από τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τον δίχρονο γιο του και τον μετέφερε στα κατεχόμενα, αποφάσισε σήμερα, Δευτέρα το «επαρχιακό δικαστήριο Αμμοχώστου», όπου οδηγήθηκε εκ νέου ο «συλληφθείς». Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και για «παράνομη είσοδο/έξοδο» στα κατεχόμενα.

Ενώπιον του «δικαστηρίου» οδηγήθηκαν σήμερα και ο πατέρας του υπόπτου, καθώς και ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να συνέδραμε τον ύποπτο στην απαγωγή. Το άτομο αυτό, που «συνελήφθη» την Παρασκευή, κρίθηκε επίσης «προφυλακιστέος» για διάστημα που δεν ξεπερνά τον έναν μήνα.

Στον πατέρα του 26χρονου απαγγέλθηκε κατηγορία για συγκάλυψη αδικήματος. Το «δικαστήριο» διέταξε την «αποφυλάκισή» του, υπό τους όρους καταβολής χρηματικής εγγύησης 50 χιλιάδων τουρκικών λιρών και της υπογραφής εγγυητηρίου ύψους 500 χιλιάδων τουρκικών λιρών από «πολίτη» του ψευδοκράτους.

Το παιδί παραμένει υπό την επίβλεψη των «κοινωνικών υπηρεσιών» στα κατεχόμενα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού έχει προσφύγει στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο, η οποία γνωρίζει την υπόθεση και προσφέρει προξενική βοήθεια σε ό,τι αφορά το παιδί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία - «Αν προχωρήσει σε ενέργειες, η αντίδραση θα είναι ευρωπαϊκή»

Αν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιεσδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με το δόγμα της περί «γαλάζιας πατρίδας».

Κάλεσμα Αννίτας ενόψει εκλογών - «Θα αφήσετε τη χώρα να βουλιάξει στον διχασμό και τον καταστροφικό λαϊκισμό;»

Ικανοποιημένοι από τη συνάντηση με Παναγιώτου κτηνοτρόφοι και αγροτικές οργανώσεις - «Αγκάθι» το χαλλούμι

Επικυρώθηκε από Εφετείο η αθώωση κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση - Απορρίφθηκε η έφεση του Εισαγγελέα

Η θέση του ΚΣΕΔ για τον στολίσκο της Γάζας - «Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της ΚΔ»

Επίθεση κατά υποψηφίου βουλευτή: «Υπήρξε επεισόδιο, όχι καταγγελία στην Αστυνομία»

Κατάφεραν να του κλέψουν χιλιάδες ευρώ από τον λογαριασμό του - Νέα απάτη με το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της - Την απέρριψαν πέντε φορές για επέμβαση

