Κάλεσμα Αννίτας ενόψει εκλογών - «Θα αφήσετε τη χώρα να βουλιάξει στον διχασμό και τον καταστροφικό λαϊκισμό;»

 18.05.2026 - 19:35
Η σταθερότητα της χώρας είναι πλέον στο χέρι των ψηφοφόρων, ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, η οποία κάλεσε ενόψει των βουλευτικών εκλογών το εκλογικό σώμα να μην αφήσει την Κύπρο να βουλιάξει στον διχασμό και τον καταστροφικό λαϊκισμό και να πάει μαζί με το κόμμα της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου διατύπωσε τη θέση ότι απέναντι στον διχασμό βρίσκεται η νηφάλια σκέψη και η υπεύθυνη στάση του ΔΗΣΥ.

Αφού εξέφρασε την άποψη ότι τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάτηκε πολύ σκηνοθετημένο θέαμα και ελάχιστη ουσία, απουσίαζε η ψύχραιμη συζήτηση και ο πολύτιμος διάλογος για το αύριο στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, πρόσθεσε ότι η τοξικότητα και ο διχασμός βάζουν την Κύπρο σε μια δίνη εσωτερικής αναταραχής, καθώς το μίσος που καλλιεργείται στον δημόσιο διάλογο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, "καθιστά την πατρίδα μας πιο ευάλωτη".

Η κ. Δημητρίου συνεχίζοντας δήλωσε ότι απέναντι στον θόρυβο ο ΔΗΣΥ αντέταξε πρόγραμμα, επιχειρήματα και προσωπικότητες που μπορούν πραγματικά να υπηρετήσουν τον τόπο.

"Η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ανάπτυξη που είχαμε μέχρι σήμερα, είναι κατακτήσεις που έγιναν με τις δικές σας θυσίες", συνέχισε, προσθέτοντας πως από την πλευρά της μετριοπάθειας, της λογικής και της σύνεσης, ο ΔΗΣΥ τάσσεται στην κοινή αποστολή με τους πολίτες για την ασφάλεια και σταθερότητα της χώρας, για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την ενίσχυση των πολιτών που το έχουν ανάγκη.

Συμπλήρωσε ότι την ερχόμενη Κυριακή η επιλογή είναι η νηφάλια σκέψη και την υπεύθυνη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ένας νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο - Τα CDC λαμβάνουν μέτρα για τον Έμπολα

Axios: Ο Τραμπ θεωρεί τη νέα πρόταση του Ιράν ανεπαρκή και ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις μέσω βομβών

Μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία - «Αν προχωρήσει σε ενέργειες, η αντίδραση θα είναι ευρωπαϊκή»

Αν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιεσδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με το δόγμα της περί «γαλάζιας πατρίδας».

