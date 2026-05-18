Μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία - «Αν προχωρήσει σε ενέργειες, η αντίδραση θα είναι ευρωπαϊκή»

Αν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιεσδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με το δόγμα της περί «γαλάζιας πατρίδας».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή απονομής των βραβείων In Business, και ερωτηθείς αν έχει ενημερωθεί η Κύπρος για την επιχείρηση αναφορικά με τον στολίσκο που βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, ανοικτά της Κύπρου, και αν υπάρχει εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι δεν έχουμε ειδοποιηθεί και φυσικά αν μας ζητηθεί βοήθεια θα ανταποκριθούμε. Είναι σε διεθνή ύδατα, αν ζητηθεί βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) είναι έτοιμο να ανταποκριθεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Κύπρος επηρεάζεται από το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» που η Τουρκία ετοιμάζεται να «περάσει» από τη Βουλή της, ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε «επηρεάζει την Κύπρο, επηρεάζει την Ελλάδα, επηρεάζει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις ΗΠΑ που έχουν συμφέροντα στη συγκεκριμένη περιοχή, συμφέροντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982.

Είναι κάτι που συζήτησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πρόσφατα στην Αθήνα. Συζητήσαμε με Ευρωπαίους ηγέτες και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευελπιστώ ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στις οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες. Αν προχωρήσει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ήδη μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό έχουμε προβεί σε προληπτικά διαβήματα».

Ερωτηθείς αν όλα αυτά επηρεάζουν τη εν εξελίξει πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι θετικό, σίγουρα δεν είναι θετικό να βλέπουμε τέτοιου είδους ενέργειες, ειδικότερα σε μια φάση όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική προσπάθεια από πλευράς του ΓΓ των ΗΕ».