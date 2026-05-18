Τα 3 λάθη που κάνετε κάθε μέρα με τον ηλικιωμένο σκύλο σας

Δυστυχώς συνήθως αργούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το ζώο μας μεγάλωσε, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε για αυτό. Αλλά και όταν ακόμα το συνειδητοποιήσουμε, άθελά μας κάνουμε κάποια λάθη.

Όλοι οι σκύλοι, όπως είναι άλλωστε φυσικό, γερνούν κάποια στιγμή και αρχίζουν να εμφανίζουν σημάδια γήρατος. Ένας ηλικιωμένος σκύλος δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόταν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι αισθητηριακές και γνωστικές του ικανότητες, καθώς και οι φυσικές του ικανότητες, μειώνονται. Και εκεί θέλει προσοχή.

Πότε ένας σκύλος θεωρείται ηλικιωμένος

Εδώ τα πράγματα διαφέρουν. Τα μεγαλύτερα σκυλιά έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, παρόλο που ωριμάζουν αργότερα. Εξαιτίας αυτού, γίνονται επίσημα “ηλικιωμένα” γύρω στην ηλικία των 8 ετών.

Στην περίπτωση των μικρών σκύλων, η εποχή γήρατος μπορεί να αρχίσει και στα 10 χρόνια.

Σημάδια γήρανσης σε σκύλους

Από την ηλικία των 8 ετών περίπου, και ανάλογα με το ιστορικό υγείας του σκύλου, θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Ας ρίξουμε μια ματιά στα πιο συνηθισμένα:

-Αλλαγές στην όραση, την ακοή και την όσφρηση: Θα παρατηρήσετε ότι δυσκολεύονται να βρουν πράγματα με την όραση, δεν αντιδρούν όταν τα φωνάζετε από μακριά και μπορεί να ξαναρχίσουν να μυρίζουν πράγματα που έχουν ήδη μυρίσει.

-Αλλαγές στη συμπεριφορά: Ο εγκέφαλος αλλάζει επίσης με την ηλικία. Τα ηλικιωμένα σκυλιά μπορεί να αλλάξουν τη ρουτίνα περιποίησης, να αποπροσανατολιστούν ή να ξεχνούν πράγματα πιο συχνά.

-Διαταραχές ύπνου: Τα ηλικιωμένα σκυλιά τείνουν να κοιμούνται περισσότερο.

-Έλλειψη ενέργειας: Όπως είναι λογικό ένας ηλικιωμένος σκύλος έχει λιγότερη ενέργεια από ένα κουτάβι. Αν και δεν πρέπει να σταματήσουν να είναι δραστήρια, συνήθως θα παρατηρήσετε ότι η ενέργειά τους μειώνεται.

-Προβλήματα υγείας: Το σώμα και ο οργανισμός ενός σκύλου αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, κάτι που οδηγεί σε ορισμένες παθολογίες, όπως κινητικά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Τα 3 λάθη κατά τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου σκύλου

Μερικές φορές δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε ότι ο σκύλος μας δεν είναι πια ένα νεαρό σκυλάκι που πηδάει και τρέχει. Και έτσι κάνουμε κάποια λάθη.

1. Παραμέληση της διατροφής του

Το γεγονός ότι ο σκύλος σας έχει γεράσει δεν σημαίνει ότι σύντομα θα πεθάνει. Είναι πολύ συνηθισμένο να τον αφήνουμε να τρώει ακριβώς ό,τι θέλει, δίνοντάς του ακατάλληλες τροφές που το μόνο που θα κάνουν είναι να προκαλέσουν προβλήματα υγείας ή να επιδεινώσουν τα ήδη υπάρχοντα.

Ακόμα κι έτσι, το να κάνετε τον ηλικιωμένο σκύλο σας ευτυχισμένο μέσω του φαγητού δεν είναι ασύμβατο με τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Μην ενδίδετε λοιπόν όταν ζητιανεύει για φαγητό. Αντ’ αυτού, δώστε του κάποια κατάλληλη τροφή που του αρέσει πραγματικά.

2. Δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε έναν ηλικιωμένο σκύλο

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του σκύλου σας θα εμφανιστούν με την ηλικία και μερικές θα είναι προβληματικές. Ωστόσο, η εκπαίδευση του σκύλου δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μύθος ότι ένας ηλικιωμένος σκύλος δεν είναι πλέον ικανός να μαθαίνει και να διορθώνει τη συμπεριφορά του.

Φυσικά, η αντιμετώπιση αυτής της νέας συμπεριφοράς θα πρέπει πάντα να γίνεται με θετικό τρόπο.

3. Έχετε αποδεχτεί την έλλειψη δραστηριότητας

Ένας ηλικιωμένος σκύλος εξακολουθεί να παίζει, να κοινωνικοποιείται και να κινείται, αν και πιο αργά και με λιγότερη ένταση.

Για αυτό ενθαρρύνετέ τον να κινείται, αφιερώστε χρόνο μαζί του, αφήστε τον να μυρίσει νέα πράγματα, αναζητήστε νέες ενδιαφέρουσες διαδρομές για βόλτες.

Άλλη ειδική φροντίδα για έναν ηλικιωμένο σκύλο

Η φροντίδα ενός ηλικιωμένου σκύλου απαιτεί προσπάθεια και αφοσίωση σε πολλά πράγματα, όπως ο συχνότερος έλεγχος των αυτιών και των ματιών του, το συχνότερο βούρτσισμα ή ο έλεγχος των δοντιών του. Η κοινωνικοποίηση γίνεται επίσης σημαντική, καθώς θα πρέπει να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί του, χωρίς όμως να τον κάνετε να εξαρτηθεί συναισθηματικά.

Εν ολίγοις, όπως ακριβώς ήταν στο χέρι σας να μεγαλώσετε το κουτάβι σας για να γίνει υγιές και ευτυχισμένο στην ενήλικη ζωή του, είναι επίσης δική σας ευθύνη να είναι τα τελευταία χρόνια της ζωής του γεμάτα αγάπη και χωρίς βάσανα.