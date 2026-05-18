Ικανοποιημένοι από τη συνάντηση με Παναγιώτου κτηνοτρόφοι και αγροτικές οργανώσεις - «Αγκάθι» το χαλλούμι

Κατά την μακρά συνάντηση, που διήρκησε πέραν των τριών ωρών, δόθηκαν διευκρινίσεις όσον αφορά τις πρόνοιες του σχεδίου που εφαρμόζει το Υπουργείο, τόσο για τη διαχείριση της κρίσης, όσο και για την διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δεν έλειψαν οι ενστάσεις και οι διαφωνίες, όμως, οι οποίες αφορούν κυρίως το διάταγμα για την αλλαγή της ποσόστωσης του αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι. Οργανώσεις και Υπουργός έδωσαν νέο ραντεβού για τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε και ο εκπρόσωπος του συνδέσμου «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, ο οποίος ανέφερε ότι διευκρινίστηκε κατά τη συνάντηση πως το κράτος θα καλύψει τη διαφορά που μπορεί να υπάρξει στο κόστος για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Είπε, ακόμα, ότι εισέπραξαν θετική αντιμετώπιση και σε αιτήματα για χαλαρώσεις κάποιων μέτρων.

Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν θανατώσεις, αποζημιώσεις, την επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας, αλλά και το χαλλούμι.

«Είμαστε σε πολύ καλό σημείο για να σταματήσουν οι θανατώσεις, επειδή επιδημιολογικά είμαστε πολύ καλά, οι εμβολιασμοί είναι πολύ καλοί και έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα», είπε. Διευκρίνισε, όμως, ότι υπάρχουν μονάδες που πάνε προς θανάτωση, οι οποίες ήδη βγήκαν θετικές στα αντισώματα και όχι σε ενεργό ιό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε σχέση με τις σπάνιες φυλές ζώων, είπε ότι τέθηκε το θέμα των παχύουρων και των κόκκινων αγελάδων, σημειώνοντας ότι αυτά τα είδη είναι η ταυτότητα της κυπριακής κτηνοτροφίας. «Είμαστε κάθετοι ότι δεν πρέπει να θανατωθούν, πρέπει να βρεθεί λύση», είπε, προσθέτοντας ότι μπορούν να εφαρμοστούν εξαιρέσεις και ότι όλοι θα προσπαθήσουν γι’ αυτό.

Στο θέμα των αποζημιώσεων είπε ότι συζητήθηκαν οι διαδικασίες, «οι οποίες και από πλευράς των υπηρεσιών αλλά και από δικής μας πλευράς έπρεπε να γίνουν διαφορετικά», σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου.

Σε ό,τι αφορά στην επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων αναγνώρισε ως θετικό τη συμφωνία στο ότι το κράτος θα στηρίξει και με αποζημιώσεις, και με την αγορά νέων ζώων, αλλά και με την κάλυψη της διαφοράς του κόστους και της σίτισης των ζώων για το διάστημα μέχρι να μπουν σε παραγωγική φάση, όπως και ό,τι άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις προκύψουν.

«Μελετήσαμε, είδαμε τα στοιχεία και συμφωνήθηκε ότι στην επαναδραστηριοποίηση θα καλυφτούν όλα αυτά τα κενά», είπε ο κ. Νεοφύτου, εκφράζοντας συμφωνία με την εξέλιξη αυτή, αν και σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμα διαφωνίες με συγκεκριμένες τιμές όσον αφορά τις αποζημιώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που κατατέθηκαν για ελαφρύνσεις στη βόσκηση και στις μετακινήσεις ζώων, ο κ. Νεοφύτου επισήμανε ότι υπήρξε «εξαιρετική συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τις τελευταίες ημέρες» και αναμένονται οι απαντήσεις όσον αφορά τη βόσκηση και τη διακίνηση ζώων προς σφαγείο και προς άλλες μονάδες, ώστε να μπορεί κάποιος ζωέμπορας να μεταφέρει από τρεις διαφορετικές μονάδες, που είναι στη μολυσμένη περιοχή, ζώα προς το σφαγείο σε περισσότερες από μία μονάδα.

Ο Τάσος Γιαπάνης, Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού, στις δηλώσεις του έκανε λόγο για «μια πάρα πολύ θετική και εποικοδομητικής συνάντηση», κατά την οποία λύθηκαν αρκετές απορίες και λήφθηκαν και κάποιες αποφάσεις.

Αποφασίστηκε, όπως είπε να αποσταλεί γραπτώς ενημέρωση σε κάθε κτηνοτρόφο ο αριθμός των ζώων, το είδος των ζώων και ποιες είναι οι τιμές αποζημίωσης, τις οποίες ήδη είχε αποφασίσει η Επιτροπή Αποζημιώσεων, για να υπάρχει σαφής εικόνα.

Είπε, ακόμα, ότι αναμένεται απόψε να έχει τηλεδιάσκεψη ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με λειτουργούς του Τμήματος, σχετικά με το αίτημα των κτηνοτρόφων για εφαρμογή χαλαρώσεων στη βόσκηση σε περιοχές που είναι ελεύθερες από τον ιό, εκτός της φάρμας σε μικρή, περίκλειστη περιοχή, έτσι ώστε να μετριαστεί και το κόστος παραγωγής των ζώων και αγοράς ζωοτροφών.

Σε ερώτηση αν απαιτείται άδεια από την ΕΕ για να επιτραπεί η βόσκηση, είπε ότι ο κανονισμός το επιτρέπει, σύμφωνα με κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα. Ήδη γίνεται μετακίνηση για τον ζωικό πληθυσμό των χοίρων, σύμφωνα με κάποια δεδομένα. Στο ίδιο πνεύμα και στον ίδιο κανονισμό θα γίνει και η βόσκηση.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι αποφασίστηκε μέχρι την επόμενη Δευτέρα να γίνουν περίπου 120 δειγματοληψίες, 40 από κάθε επαρχία, και αν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά να υπάρξουν θετικά βήματα.

Όσον αφορά τα ποσά των αποζημιώσεων, εξέφρασε την εκτίμηση ότι για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, θα υπερβεί το κόστος τα 300 ευρώ ανά ζώο.

Αγκάθι το νέο διάταγμα για την ποσόστωση αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι

Αντικείμενο προβληματισμού αποτέλεσε το διάταγμα για μείωση του αιγοπρόβειου γάλακτος από 25% σε 15%. Μάλιστα, όπως ανέφερε και Χρίστος Παπαπέτρου, Πρόεδρος της ΠΕΚ, μαζί με την ΕΚΑ και τη Νέα Αγροτική Κίνηση, βρέθηκαν στο Προεδρικό για να επιδώσουν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επεξηγώντας του λόγους της διαφωνίας με την αλλαγή αυτή, καλώντας τον να ακυρώσει το διάταγμα.

«Για εμάς είναι θέμα η προστασία πρωτίστως αυτού του ιδιαίτερου προϊόντος ΠΟΠ», δήλωσε ο κ. Παπαπέτρου μετά τη συνάντηση με την Υπουργό, αναφέροντας ότι η ίδια είπε πως, εάν παρατηρηθεί αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, θα αλλάξει ξανά το διάταγμα.

«Δεν ανακαλύψαμε εμείς τα ΠΟΠ για να μπορούμε να τα εξευτελίζουμε, γιατί άλλο χαλλούμι είχαμε πριν ένα χρόνο, άλλο πριν έξι μήνες και άλλο σήμερα, και δεν ξέρουμε τι χαλλούμι θα έχουμε το 2029», συνέχισε ο κ. Παπαπέτρου, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα είναι κοινή η διεκδίκηση από πλευράς των αγροτικών οργανώσεων.

Ο Θωμάς Θωμά, επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ Λευκωσίας – Κερύνειας, ο οποίος ανέφερε ότι από τη συνάντηση προέκυψε το συμπέρασμα πως υπάρχει καλό κλίμα, αλλά οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται ενημέρωση, υπογράμμισε το αίτημα για ανάκληση του διατάγματος για το χαλλούμι.

«Για εμάς, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν τίθεται τέτοιο θέμα και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην όλη κατάσταση», είπε, προσθέτοντας ότι «όπως φαίνονται τα πράγματα και οι αριθμοί, δεν δικαιολογούν τη μείωση του ποσοστού του αιγοπρόβιου γάλακτος στο χαλλούμι».

Συνέχισε λέγοντας ότι «ο αφθώδης πυρετός δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τη μείωση αυτή, γιατί ουσιαστικά τα ζώα που θανατώθηκαν από τον αφθώδη πυρετό όλο αυτόν τον καιρό αντιστοιχούν περίπου στο 10% των αιγοπροβάτων και από αυτά υπάρχουν ζώα που ήταν από κρεατοεμπορικές μονάδες, καθώς επίσης και αρσενικά».

Τέλος, είπε ότι στόχος θα πρέπει να είναι το 2029 και ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους ένας οδικός χάρτης για να οδηγηθεί στην ποσόστωση 51%-49%. Ερωτηθείς για το πλάνο πλάνο που παρουσίασε η Υπουργός, είπε ότι το σημαντικό είναι τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό το πλάνο, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι ότι μειώνεται αντί να αυξάνεται το ποσοστό του αιγοπρόβειου γάλακτος. «Η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με διατάγματα, πρέπει να αφήσουμε το προϊόν να δουλέψει», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Νεόφυτος Νεοφύτου, της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», είπε ότι την κατάσταση με το χαλλούμι κανείς δεν ήταν έτοιμος να την αντιμετωπίσει. Σημείωσε ότι κατατέθηκαν προτάσεις και ότι, εφόσον υπάρχει μείωση στο ποσοστό του αιγοπρόβειου γάλακτος, θα πρέπει να δοθεί και στους αιγοπροβατοτρόφους αύξηση στην τιμή του. «Είναι κάτι το οποίο άμεσα πρέπει να το δούμε να αλλάζει και να δούμε το πώς χειριζόμαστε την κατάσταση στην επόμενη συνεδρία, την ερχόμενη Δευτέρα», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ